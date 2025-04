Íñigo Vélez relativiza todo: «Aun sabiendo que no lo estamos haciendo bien, estamos a dos puntos»

El técnico del Recreativo de Huelva, Íñigo Vélez, sigue confiando en que su equipo consiga materializar en resultados el trabajo que viene realizando y consiga salir de los puestos de descenso y alcanzar la salvación. El técnico vasco, señaló tras el «palo muy duro» que supuso la derrota por 3-0 en Murcia, relativiza la situación y no ve que todo sean tan «deastroso» como ocurrió con los errores que supusieron los goles ante el conjunto murciano y las lesiones.

Vélez recibe con el Decano este domingo en el Nuevo Colombino (12.00 horas) al Yeclano con las bajas de Malam Camará, Alberto López, Rafa Gálvez y Juanpi, mientras que Carlos Becken estará disponible pero no al cien por cien. Estas bajas le obligarán a realizar cambios y también espera un cambio a positivo en los futbolistas que elija para esta contienda.

Insistió en que ve entrenar a su plantilla y consideró que el trabajo que realiza se va a plasmar en un buen rendimiento en el campo. «Va a llegar un momento en el que le vamos a dar la vuelta y es este domingo», expuso en sala de prensa.

Reconoció que acabó muy enfadado el encuentro anterior porque el equipo recreativista demostró durante 40 minutos que son «capaces de plantar cara a un equipo que pelea por el playoff y en un escenario difícil». Sin embargo, en cinco minutos encajaron los goles y se produjeron las lesiones. «Te cabrea la situación», admitió.

«El equipo puede competir, pero llevamos dos puntos de 12 en cuatro partidos», analizó Vélez, que tiene que buscar soluciones para suplir en el centro del campo a Malam Camará, el pivote que le ha dado mejor respuesta desde su llegada.

Al respecto, descartó a Antonio Domínguez para suplir al futbolista de Guinea-Bissau. «Antonio no va a jugar de 6, yo no lo veo. Él lo sabe. Es un jugador diferencial cerca del área rival y el año pasado y en su carrera ha metido muchos goles. Puede jugar ahí por su calidad, pero para mí no tiene que hacerlo».

En esta situación, ha comentado que ha terminado por tener claro el once y las posiciones de los jugadores tras hacer probaturas durante la semana. «Estoy convencido de dónde tengo que colocar las fichas», compartió Vélez tras ir resolviendo sus dudas.

«Creo que es el momento de darles confianza y confiar en que va a salir bien», dijo en referencia a los jugadores que han contado con con menos oportunidades.

El Yeclano, un equipo competitivo

Sobre el rival, el técnico albiazul comentó que «si tiene 2 puntos más que nosotros porque es muy buen equipo, que compite todo los partido sin tener tantos nombres». Recordó que pudo ganar al Mérida y que siempre ha dado la cara. Valoró además que su técnico ha usado «muchas variantes».

No obstante, volvió a trasladar el foco hacia su equipo, ya que depende de si mismo para dar un nivel más elevado y optar a la victoria. «Jugamos en casa, llevamos mucho tiempo sin ganar y ellos van a jugar con eso», expuso, pero aseguró que «a los jugadores los veo convencidos». Consideró que «no es fácil jugar en el Colombino, pero hay que cogerlo como algo positivo. La afición es consciente de la situación y no hay que pedirle apoyo. Lo vamos a tener. Entiendo que estén cabreadas con la situación y se puedan poner nerviosos», pero valoró este respaldo para pelear por el objetivo de la permanencia hasta el final.