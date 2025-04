La conjura de los capitanes del Recreativo: «Todavía se puede y no nos vamos a rendir»

El Recreativo de Huelva afrontará este domingo (Nuevo Colombino, 12.00 horas) ante el Yeclano, rival directo por la permanencia, posiblemente el partido más importante de la temporada. Le quedan ocho finales, está a dos puntos de la salvación, y después tendrá un calendario muy complicado por delante, así que no puede fallar ante el conjunto murciano.

Su entrenador, Íñigo Vélez, que contará con muchas ausencias por sanción y lesión para la cita, posiblemente tire de algún jugador del Atlético Onubense para completar la convocatoria, al margen del delantero Juan Almeida, que ya viajó el pasado fin de semana al estadio Enrique Roca de Murcia aunque finalmente no gozó de minutos.

Esta mañana, dada la trascendencia del choque y del poco más de mes y medio que resta ya de liga, han pasado por la sala de prensa dos de los capitanes y pesos pesados del vestuario albiazul, el portero Rubén Gálvez y el centrocampista Antonio Domínguez, que han hecho autocrítica reconociendo que está siendo una temporada mala y complicada. Eso sí, también han hecho un llamamiento de unión a la afición en este momento tan importante porque ambos están convencidos de que el Decano logrará el objetivo de continuar una campaña más militando en la Primera REF.

«Este partido no es una final, pero es muy importante y tenemos que sacarlo adelante sí o sí», indicaba el 'gato de Aracena', que añadía optimista que está «convencido de que vamos a ganarle al Yeclano y vamos a salir de ahí abajo. Si no creyéramos en la permanencia, no saltaríamos al campo».

El cancerbero cree que los «errores nos están costando mucho», ya que piensa que el equipo hizo el pasado domingo en Murcia ante uno de los gallitos del grupo «una primera parte muy buena hasta que nos descompusimos un poco con el 1-0». Rubén Gálvez asegura que la plantilla trabaja «como leones» pero que no están llegando los resultados y piensa que «tenemos que cambiar algo y lo que ahora necesitamos son hechos y no palabras porque estamos en un momento crítico».

Antonio Domínguez golpeando el balón durante el Recreativo-Murcia de esta campaña en el Nuevo Colombino alberto díaz

Por su parte, en la misma línea Antonio Domínguez quería adoptar un discurso positivo y apuntaba que «aún queda mucho tiempo y muchas opciones aunque tenemos que reconocer que estamos en una situación muy complicada. Tenemos que levantarnos de la última derrota que sufrimos en Murcia y darlo todo luchando cada fin de semana hasta el final para conseguir el objetivo».

«El equipo está muy golpeado y tenemos que recuperar la moral y la confianza», decía el puntaumbrieño, que añadía que «no vamos a tirar la toalla. Hay muchos jugadores que sienten este club como suyo y vamos a luchar. Todavía se puede y no nos vamos a rendir. La gente está con nosotros y eso nos da fuerzas, así que el domingo tenemos que salir con valentía a por los tres puntos y pensando que nos jugamos una final. No nos queda otra que afrontar el encuentro con esa mentalidad».