El nuevo consejo del Recreativo confía en un cambio en la plantilla para lograr la salvación

Once del Decano

El nuevo consejo del Recreativo de Huelva, que encabeza su presidente, Adrián Fernández Romero, confía en el que el equipo reaccione y logre la permanencia en la Primera RFEF en los partidos que restan de la temporada.

«Esta situación de verdad va a cambiar», subrayó Fernández, quien opinó que «la calidad de nombres de este equipo no se corresponde con la posición en la que nos encontramos. El equipo tiene condiciones para estar mucho más arriba. Necesitan tiempo y confianza para dar ese paso que todos esperamos».

Fernández recordó que la plantilla del primer equipo albiazul «no la hemos configurado nosotros y hemos intentado apuntalarla cómo hemos podido». De hecho, compartió que «en el mercado de invierno nos hubiera gustado fichar a 6-7 jugadores pero con la situación que había entre el Ayuntamiento y Gildoy no ha sido posible», pero apuntó que hubo un cambio en el banquillo con la llegada de Íñigo Vélez y que se produjeron dos fichajes, los de Rafa Gálvez y Abraham Bahachille.

«Estamos haciendo todo lo que esta en nuestra mano para apoyarla y se lo hemos manifestado día a día y respaldando de forma activa», señaló. Relató que «comí con los capitanes y el míster, como es conocido, y ellos mismos están frustrados. Los nombres del vestuario no hacen justicia a la posición. Son profesionales y tienen que subir el rendimiento y las ganas de competir. Ellos son conscientes y no están así por gusto, pero así se han dado las circunstancias y dinámicas. Cosas del fútbol que muchas veces no se entienden, pero estoy seguro de que lo van a cambiar».

El escenario del descenso

«En nuestra planificación y presupuestos del año que viene uno de los escenarios es Segunda RFEF», expresó Fernández, que dado el caso armarán «una plantilla acorde y seremos aspirante a recuperar la categoría». «Creo que no va a pasar y la estructura del club no tiene que cambiar» y agregó que «a nadie nos gustaría. Sería una verdadera lástima, pero si se da nos enfrentaremos a ello, Es uno de los escenarios que tenemos previstos y el que menos queremos».

En caso de permanencia, la idea del club es conformar «una plantilla para ser un claro aspirante a subir con un presupuesto acorde a esa pole de equipos que están arriba».

Un fichaje de un jugador sub 23 libre

Desde diversas fuentes se han apuntado que el Recreativo podría reforzarse con un delantero libre de categoría sub 23 de origen sudamericano. Al respecto Fernández apuntó que «podría ser. Hay un rumor, pero no lo puedo confirmar. Estamos trabajando». Añadió que «no nos vamos a dejar de mover y pelear, porque el derrotismo no existe para nosotros».