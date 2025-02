Zelu, sobre el cambio de propiedad del Recreativo: «Nos llegan cosas pero ni nos compete ni podemos hacer nada»

El Recreativo de Huelva ha vuelto a las manos de su anterior propietario, Pablo Comas, y esa circunstancia tiene a todo el recreativismo preocupado, ya que cuando él estaba el club estuvo a punto de desaparecer. Sin embargo, en el vestuario albiazul intentan mantenerse al margen de la situación institucional para centrarse en la deportiva, donde tienen que trabajar mucho para sacar al equipo de los puestos de descenso.

Preguntado por la situación institucional de la entidad, el jugador Zelu manifestó en sala de prensa que «nos llegan cosas pero ni nos compete ni podemos hacer nada. Estamos centrados en lo deportivo y creo que es donde tenemos que estar centrados y no desviarnos de eso, que es lo que nos compete y lo que nos va a dar lo importante».

Sobre el estado del equipo, que sigue sin enlazar los resultados necesarios para abandonar la zona roja de la clasificación, el gaditano expresó que «todos los equipos tenemos momentos mejores y otros no tan buenos, pero el equipo se está sobreponiendo a muchas adversidades. No estamos teniendo los resultados que queremos y merecemos pero el equipo ha dado un paso hacia adelante. Es muy difícil ganar pero tenemos que seguir en la línea de competir y la intensidad y obtendremos mejores resultados».

«Daremos un paso al frente»

Al respecto, comentó que «estamos yendo partido a partido y tenemos que seguir en esa línea, de mirar lo que viene ahora. Si obtenemos la victoria daremos un paso al frente y veremos mejor las cosas a partir de ahora». Agregó que «no tengo ninguna duda de que el equipo está cien por cien seguro de que esta situación va a cambiar y la vamos a cambiar nosotros».

En lo personal comentó que «creo que estoy encontrando ya mi nivel físico, porque he estado mucho tiempo parado y ahora sí que me estoy encontrando cada vez mucho mejor y cada vez estoy más cerca de mi mejor estado físico». Manifestó también que «he estado interviniendo en los últimos partidos y me ha venido bien para coger tono físico y coger chispa e irme sintiendo más cómodo. Tengo ganas de refrendar un buen partido y si es con una victoria mejor, que es lo más importante y a partir de ahí seguir creciendo».

"Es importante dar un golpe encima de la mesa y ganar el primer partido fuera de casa"

"Es importante dar un golpe encima de la mesa y ganar el primer partido fuera de casa. Pienso que puede ser el día ideal para poder hacerlo”.

Añadió sobre en qué posiciones prefiere jugar y cómo se adapta a ser carrilero, como en el último partido, que «he jugado de extremo toda mi vida, tanto por la derecha como por la izquierda, pero nos tenemos que adaptar a lo que que necesite el míster y puedo jugar tanto de interior como de carril e intentaré dar mi mejor versión y ayudar al equipo en todo lo que pueda».