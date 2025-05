Abraham Bahachille: «Si Vela suma más que yo en la idea del míster y así lo ve él me parece estupendo que lo ponga»

El Recreativo de Huelva se está jugando mucho en la recta final de la temporada y obtener los resultados está por encima de nombres y cuestiones personales. Así de claro lo tiene Abraham Bahachille, que deja en un segundo plano que se haya visto relegado a la suplencia por parte del técnico Raúl Galbarro en favor de Alberto Vela.

El mediocentro venezolano llegó sin ritmo en el mercado de invierno y tras partidos malos y discretos comenzó a ofrecer unas buenas prestaciones. Sin embargo, el despido de Iñigo Vélez ha implicado otro criterio y es el canterano Vela el que está contando con la confianza del nuevo entrenador.

«La verdad creo que todo jugador quiere jugar en este momento del club para mí no es tan importante quién juegue, sino lo que se pueda conseguir», expresó en rueda de prensa Bahachille, que aseguró que «dejo a un lado lo individual y es más importante hoy en día lo colectivo, que podamos sacar adelante esos puntos. Si me toca jugar bien y si estoy fuera trataré de aportar mi granito de arena donde me toque».

Sobre el nivel de Vela y la apuesta que hace el míster albiazul por él, el jugador latinoamericano comentó que «cada mister tiene su idea. Si ve que Vela está muy bien y el míster ve que encaja bien en su idea, me parece muy bien que lo ponga. Ha hecho excelentes partidos y trato de centrarme en lo colectivo. Si el suma más que yo en la idea del míster y así lo ve él me parece estupendo que lo ponga».

Final ante el Marbella

Sobre el encuentro de este fin de semana ante el Marbella, el futbolista manifestó que «sabemos que el partido del domingo es una final para nosotros y estamos mentalizados para ello. Sabemos que el Marbella tiene la misma idea que nosotros y estoy seguro de que va a ser un gran partido».

«De nuestra parte es muy importante, porque si ganamos a lo mejor salimos de la zona de descenso y nos vamos acercando al objetivo y los otros dos juegos son fundamentales también», expuso Bahachille, que comentó que «va a ser un partido similar a este último. El equipo está tratando de demostrar la idea que tiene el míster. Sabemos que el míster tuvo poco tiempo, pero el equipo va agarrando poco a poco la idea».

«A lo mejor quiere un poco más de tenencia de balón. Nos motiva diciendo que estos partidos que vienen son fundamentales. A veces es complicado agarrar una idea en tan poco tiempo pero estamos intentando asimilar lo que nos está inculcando», acabó diciendo.