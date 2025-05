¿El primer desencuentro entre el Ayuntamiento de Huelva y los nuevos dueños del Recreativo?

El Recreativo de Huelva, como casi siempre desde hace ya muchos años, está inmerso en dos batallas y las dos son igualmente importantes. En la deportiva, el club tiene pie y medio en la Segunda RFEF porque para mantener la categoría debe ganar los tres partidos de liga que faltan, y en la institucional en el mes de abril tendría que haber hecho frente a un pago ineludible con Hacienda de cerca de dos millones de euros.

Es algo que no ha llevado a cabo. Los nuevos dueños de la entidad albiazul, la sociedad TS Capital Partners S. L., no han comunicado de manera oficial y pública nada ni a la afición a través de sus redes sociales ni al Ayuntamiento de Huelva pese a que es también socio minoritario del club con alrededor de un 23% de su accionariado. Sí que se ha filtrado que están dialogando con Hacienda desde hace semanas no sólo para tratar de fraccionar el pago de esos casi dos millones en cómodos plazos sino también para intentar rebajar esa cantidad.

Se desconoce si Hacienda ha aceptado alguno de esos dos supuestos y lo que escama y tiene muy molesta a la afición albiazul es que los nuevos dueños hayan entrado con ese secretismo y opacidad, algo que recuerda a los tiempos de Gildoy y Pablo Comas. Por cierto, que la venta aún no está firmada y se realizará en verano y con un precio diferente en función de si el Recre finalmente milita la próxima temporada en la Primera o en la Segunda RFEF.

En el Ayuntamiento de Huelva, que no tuvo nada que ver en su día con la venta porque todo lo gestionó el propio Comas, que de hecho anteriormente había rechazado a otro grupo inversor que le había propuesto el consistorio capitalino, no está gustando la política de comunicación que por ahora está llevando a cabo Capital Partners, y eso que uno de sus tres consejeros (al margen del presidente, Adrián Fernández, y del representante de Huelva Deporte, Antonio Manuel Carrasco), es especialista en dicha materia, Simón Onrubia.

El tema de Hacienda, después de verle hace sólo unos años las orejas al lobo con la cercana desaparición, genera una enorme sensibilidad entre los seguidores del Decano y lógicamente si no se gestiona a nivel público y social de la manera correcta puede hacer revivir esos fantasmas del pasado.

Papel de vigilante, no de administrador

El Ayuntamiento de Huelva confía en que los nuevos dueños solucionen cuanto antes el tema del pago con Hacienda para estar tranquilos. Además, en cuanto al pago de la deuda del Recre con el consistorio, éste ha aceptado por escrito cobrarla en cómodos plazos pero siempre y cuando el Decano esté al corriente en los pagos con la propia Hacienda y la Seguridad Social.

El Ayuntamiento de la capital, que suscribió para este año un patrocinio de 1,2 millones de euros para la entidad albiazul que espera poder mantener en el tiempo, tiene dentro del consejo de administración del Recre a un miembro para que esté atento y vigilante por si aprecia cualquier cosa rara o anomalía, pero no tiene ni capacidad de gestión como administrador, ni capacidad de decisión al ser socio minoritario.