Bella Hernández, candidata de Huelva a Miss RNB España: «Quiero ser una fuente de inspiración para los demás»

La Gala Final Miss RNB España 2025 se celebrará el sábado día 12 de abril a las 22.00 horas en el Teatro Auditorio de Salou, en la provincia de Tarragona. La convivencia de las candidatas provinciales de todo el país tendrá lugar la semana del lunes 7 al domingo 13 de abril en el Alannia Salou Resort, donde también se realizará la preliminar el viernes11 de abril a las 18.00 horas.

La candidata de la provincia de Huelva en este prestigioso certamen de belleza es Bella Hernández, que tiene 22 años de edad y mide 1,78 metros de estatura. Es natural de Isla Cristina y trabaja como auxiliar de enfermería a domicilio.

Estudió un Grado Medio como Auxiliar de enfermería. Entre sus pasatiempos encontramos el fitness, viajar y conocer nuevos lugares, la fotografía, la música y también el voluntariado y servir en la comunidad.

La isleña ha concedido esta entrevista al portal oficial de Miss RNB Huelva 2025:

- Dejando a un lado tus cualidades físicas, ¿qué rasgo hay en tu personalidad que te haga única y así poder destacar en una competición como Miss RNB España?

- Lo que me hace destacar en una competencia como Miss RNB España es mi capacidad para conectar con las personas de manera auténtica. Más allá de los estándares físicos o de belleza, creo que un certamen como este valora la autenticidad y la empatía con los demás, y yo me esfuerzo por ser una persona cercana, comprensiva y siempre dispuesta a escuchar. No solo busco brillar por mis logros personales, sino también ser una fuente de inspiración y apoyo para los demás, ayudando a que se sientan cómodos y escuchados. Mi enfoque en la colaboración y el respeto por los demás, me permite destacarme y aportar un toque único.

- ¿Cuál es, hasta ahora, el logro que has conseguido en tu vida del que estás más orgullosa y que aprendizaje has sacado del camino que has realizado para conseguirlo?

- El logro del que me siento más orgullosa hasta ahora es haber superado mis propios miedos y dudas para alcanzar metas que parecían inalcanzables en su momento. Ya sea en el ámbito académico, personal o profesional, siempre me he enfrentado a desafíos que me han obligado a salir de mi zona de confort. Ha sido un camino lleno de retos, pero cada paso me ha enseñado la importancia de la dedicación y la resiliencia. He aprendido que el fracaso no es el fin, sino una oportunidad para aprender y mejorar, confiar en mí misma y a mantener la determinación, he logrado muchas de esas metas.

- En los certámenes, actualmente, la belleza necesita un complemento extra que muestre la sensibilidad de las candidatas y su compromiso con la sociedad, ¿cuál es el asunto social con el que quieres abogar con tu participación en Miss RNB España?

- Con mi participación en Mister RNB España, quiero generar conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra mente tanto como nuestro cuerpo, y romper con el estigma que aún existe en torno a pedir ayuda cuando se necesita. A través de este certamen, quiero promover la idea de que cuidar de nuestra salud emocional es tan esencial como cuidar de nuestra salud física y que todos merecemos apoyo y comprensión. Mi objetivo sería crear conciencia sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental, así como fomentar espacios seguros donde las personas se sientan cómodas buscando ayuda. Creo que es fundamental normalizar el diálogo sobre estos temas para que todos puedan sentirse apoyados y comprendidos.

- Como posible embajadora de nuestros colores en Miss Supranational, en caso de que logres ganar Miss RNB España, ¿qué aspecto de nuestra cultura quieres mostrar cuando representes a nuestro país internacionalmente?

- Si llegara a ganar Miss RNB España y tuviera la oportunidad de representar a nuestro país en Miss Supranational, me encantaría mostrar la riqueza y diversidad de nuestra cultura. En particular, resaltaría la calidez y el espíritu acogedor de la gente, la importancia de la familia y la comunidad, así como la mezcla de tradiciones modernas y ancestrales que forman nuestra identidad. Me gustaría promover la gastronomía, el arte, y la música que son parte integral de nuestra historia, pero también destacar el compromiso de nuestro país con la sostenibilidad, la inclusión y la solidaridad. Representar a España en un certamen internacional sería para mí una oportunidad de mostrar que, más allá de lo que se ve a simple vista, somos una nación rica en valores y diversidad, con una juventud dispuesta a construir un futuro mejor para todos. Quiero que el mundo conozca la belleza no solo de nuestro paisaje, sino de nuestro espíritu colectivo, que siempre busca el progreso sin perder nuestras raíces.