La Guardia Civil avisa a todas las personas que reciban este mensaje: esto es lo que deben hacer

El auge de las compras y ventas a través de Internet ha traído consigo una mayor facilidad para realizar transacciones, pero también ha abierto la puerta a nuevas formas de fraude. Ante el incremento de estafas en plataformas de compra-venta online, la Guardia Civil ha emitido una advertencia para evitar que los ciudadanos caigan en estos engaños.

A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, el cuerpo de seguridad explica cómo operan los estafadores. En el caso expuesto, una vendedora perdió un teléfono valorado en 850 euros tras recibir un correo fraudulento que simulaba ser de la Guardia Civil. El engaño comenzó cuando la supuesta compradora le pidió completar la transacción fuera de la plataforma. Poco después, la vendedora recibió un correo en el que se le aseguraba que la operación estaba siendo supervisada por las autoridades, aunque en realidad provenía de una cuenta particular con el nombre manipulado de «Guardian Civil».

El agente que protagoniza el vídeo advierte sobre la importancia de no fiarse de este tipo de correos, ya que la Guardia Civil no interviene en ninguna transacción de este tipo. Además, recomienda desconfiar de cualquier comprador o vendedor que insista en cerrar el trato fuera de la plataforma oficial. También insta a revisar la redacción de los mensajes recibidos, ya que las faltas de ortografía o direcciones de correo no oficiales pueden ser una señal clara de fraude.

Con esta advertencia, la Guardia Civil busca prevenir nuevas víctimas y concienciar a los usuarios sobre la importancia de realizar sus transacciones dentro de entornos seguros y verificables.