¿Te gustaría conocer a Manuel Carrasco en persona? Los fans que superen este reto podrán hacerlo

El onubense Manuel Carrasco es uno de los artistas de moda. De hecho, con más de dos décadas de carrera profesional sobre los escenarios, el cantante nacido en Isla Cristina lleva varios años siendo uno de los más escuchados del panorama nacional. Así lo corroboran datos como los más de tres millones de oyentes mensuales que registra en Spotify.

Además, este 2025 viene con fuerza para el propio Manuel Carrasco y todos sus seguidores, pues a partir de mayo comenzará su gira «Tour Salvaje», con la que presentará los éxitos de su nuevo disco en diferentes puntos de España.

Gira «Tour Salvaje» de Manuel Carrasco 17 de mayo: Sevilla (Estadio La Cartuja).

23 y 24 de mayo: Granada (Plaza de toros).

31 de mayo: Albacete (Estadio José Copete).

13 de junio: Murcia (Espacio Norte).

14 de junio: Castellón (Recinto Ferial).

20 de junio: Jaén (Estadio La Victoria).

5 de julio: Mallorca (Estadi Mallorca Son Moix)

12 de julio: Córdoba (Córdoba Live).

19 de julio: Cádiz (Estadio Nuevo Mirandilla).

1 de agosto: Gran Canaria (Canarias People Fest - Anexo Estadio GC).

2 de agosto: Tenerife (Canarias People Fest - Parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife).

9 de agosto: Pontevedra - Sanxenxo (Costa Feira).

14 de agosto: Marbella (OMA).

15 de agosto: Almería - Vera (El Palmeral de Vera).

22 y 23 de agosto: Isla Cristina (Recinto Ferial).

29 de agosto: Valladolid - Medina del Campo (Castillo de la Mota).

5 de septiembre: Ciudad Real - Daimiel (Auditorio Municipal).

6 de septiembre: Badajoz – Don Benito (Arena Las Cumbres).

11 y 12 de septiembre: Madrid (Movistar Arena).

19 de septiembre: Alicante (Área 12).

20 de septiembre: Valencia (Roig arena).

26 de septiembre: Pamplona (Navarra Arena).

27 de septiembre: Bilbao (Arena Miribilla).

10 de octubre: Barcelona (Palau Sant Jordi).

Fue el pasado 9 de enero cuando el artista onubense lanzó una de las nuevas canciones que compondrán este disco llamado 'Pueblo Salvaje'. Precisamente, con motivo de este proyecto, Manuel Carrasco propone un reto a todos sus fans, con el que podrían conseguir el gran premio conocerle en persona.

Así podrías conocer a Manuel Carrasco en persona

«Mostrar tu Pueblo Salvaje puede llevarte a conocer a Manuel Carrasco. Sorteamos 5 Meet & Greet para el Tour Salvaje«, se lee en una publicación de Instagram de la cuenta oficial de esta gira. En este sentido, el primer requisito para participar en el sorteo es suscribirse a la newsletter del cantante a través de este enlace.

Tal y como comentó el propio artista, con su disco 'Pueblo Salvaje' habla de ese «espacio único donde desconectas del ruido y te conectas contigo mismo«. Por ello, la forma de participar en el sorteo para conocer a Manuel Carrasco en persona está muy ligada a este significado. Según se indica desde la promotora de la gira, los fans pueden escribir a mano esa palabra o frase que les conecte, grabar un audio o un vídeo señalando qué es para cada uno su 'Pueblo Salvaje' o cómo lo siente, compartir una foto simbólica de un lugar especial o algo que haga crecer... En definitiva, se puede enviar todo aquello que inspire. Incluso, para los que se animen a mandar foto o vídeo, se les anima a pintarse en la cara las rayas que lleva el propio Manuel Carrasco, dejando salir toda esa fuerza interior.

Todo este material para participar en dicho sorteo debe mandarse a esta dirección de correo electrónico: pueblosalvaje@riffmusic.es. Para seleccionar a los ganadores de los cinco 'Meet & Greet' para conocer en persona a Manuel Carrasco se tendrá en cuenta la calidad, creatividad y representatividad de los valores definidos por la línea artística de la nueva gira.

Cartel de la gira «Tour Salvaje» de Manuel Carrasco riffmusic.es

No hay fecha fijada para este encuentro tan especial que muchos fans ansían, puesto que se consensuaría por las partes. Eso sí, desde la promotora se advierte de que este premio incluye el acompañamiento de una persona a elección del ganador (que no tiene por qué ser él mismo), pero no la consecución de una entrada gratuita a alguno de los conciertos. Todas las bases legales de esta promoción pueden consultarse en este enlace.