Una lepera va a Egipto y tiene una discusión con el dependiente de una tienda por su acento: «No sé por qué hablas mal»

Viajar, por lo general, suele ser una experiencia gratificante que genera vivencias muy enriquecedoras, aunque no siempre es así. Es justo lo que debe pensar Isabel María, una joven de Lepe que ha estado visitando Egipto recientemente y ha tenido que vivir una situación muy desagradable con el dependiente de una tienda.

La onubense tuvo una pequeña discusión con el encargado del negocio porque este, según decía, no entendía su acento. Este momento tan surrealista ha sido compartido por la propia joven a través de un vídeo que ella mismo ha publicado en su cuenta de TikTok (@isabelmariapv), donde se puede ver toda la conversación completa con el dependiente.

Así fue la discusión

En el vídeo, la joven explica que el dependiente le ha dicho que no la entiende porque acorta las palabras. «Sí, porque tú hablas mal, no sé por qué hablas así», le responde el hombre La joven, como es obvio, se indignó al escuchar al dependiente, que reiteró en varias ocasiones que no la entendía: «La gente habla normal, tú hablas mal».

«Tú me entiendes más de la cuenta», le replicó Isabel María, que no daba crédito de la situación que estaba viviendo. En ese momento, dos personas de España que estaban en la tienda defendieron a la joven al escuchar la discusión que estaba teniendo por su acento.

Dos españoles defendieron a Isabel María

«Yo soy de Huelva, de Lepe», dijo la joven cuando la pareja de españoles se acercó a ella. Estos, entonces, le explicaron al dependiente que mucha gente de Andalucía cecea y es algo normal. El hombre, incluso, le dijo al gerente del negocio que su acento cuando hablaba español era muy parecido al andaluz: «¡Si tú más o menos los estás imitando!».

Fue una situación bastante curiosa que esta joven tuvo que vivir durante su viaje a Egipto y que ahora ha querido compartir en sus redes sociales, donde muchos usuarios han criticado la actitud de este vendedor que no estuvo nada acertado con sus comentarios.