El mecánico Dragos Gr no da crédito a lo que se encuentra en un coche de compraventa: «Hay que tener mucho cuidado»

Comprar un coche de segunda mano puede salir bien si se toman precauciones, pero también es fácil que estos acaben dando problemas. Y es que, en el mercado de compraventa, se pueden encontrar vehículos con historiales poco claros, arreglos mal hechos o fallos ocultos. Por eso, lo recomendable es llevar el coche a un taller antes de firmar nada, de manera que un mecánico puede detectar lo que a simple vista no se ve.

Esa es una de las funciones que hace Dragos Gr, un mecánico de Huelva que comparte en TikTok (@dragos_gr2.8) los casos más curiosos que pasan por su taller. En uno de sus últimos vídeos, mostró un coche de compraventa -un SEAT Ateca, concretamente- que escondía cosas tan inesperadas que ni él, con años de experiencia, se lo podía creer. «A mí, personalmente, me ha dejado flipando«, aseguró de primeras.

Esto se encontró el mecánico Dragos Gr en un coche de compraventa

«Aparentemente, muy poquitos kilómetros y en un estado relativamente, a simple vista, bueno. Hasta que abres la puerta y te encuentras con esto«, expone al principio Dragos Gr, poniendo de ejemplo cómo se mueve la zona del salpicadero. »En un coche tan nuevo es raro, así que seguí investigando y también te das cuenta de que esto no está en su sitio y que, por el techo, se ve que el airbag saltó en su día«, explica.

«Ya salta la alarma y empiezo a investigar más a fondo. Empiezo a ver detalles como estos en la pintura, que no sé quien lo ha pintado, pero lo habrá hecho en el patio de su casa», continúa diciendo este mecánico, hasta que da con algo verdaderamente definitivo que confirma sus sospechas. «Llegas al motor y te das cuenta de que los tornillos, como se puede apreciar, para disimular el arreglo, los han pintado. Hasta tal punto que han borrado la fecha de fabricación de los faros para no saber, evidentemente, que la fecha no coincide con la del coche, a excepción de una etiqueta que han dejado y que demuestra que el golpe lo han tenido en el 2020«.

No quedaron ahí los detalles que se encontró este mecánico onubense, pues dio también durante la revisión con que hay una batería que no corresponde con el coche, elementos sueltos, el bote del agua está tirado y con el cableado mal colocado, las aletas no corresponden con el coche... «Cosas de estas ve uno a diario, sobre todo en temas de compraventa. Así que tened cuidado«, concluye.