La Guardia Civil multa al chino de Huelva: «La culpa es mía»

Jian Li, el 'chinito de Huelva', que cuenta con miles de seguidores en las redes sociales, donde se ha convertido en todo un 'influencer' con su simpatía, ha recibido nuevamente el apoyo de muchos de sus fans pese a que en esta ocasión ha sido multado y reconoce en el post publicado en su perfil de Instagram que él ha tenido toda la culpa.

«Son la una de la mañana y me acaba de multar la Guardia. Ayer hice una canción de que me iba a multar la Guardia y llegó el día. Me han multado, y lo más gracioso es que les he dicho que si podía pagar la multa ya y me han dicho que sólo la podía pagar los extranjeros. Le he dicho 'soy chino, mírame' y me dice 'tú no'», señalaba el 'chinito de Huelva'.

También añadía Jian Li en el vídeo que «me ha fulminado 200 euros. La culpa es mía siempre porque mira como llevo la furgoneta de cargada. Asumo toda la responsabilidad, aunque la mercancía es de mi hermano. He ido por su mercancía y me han multado a mí. A ver si a él le multan por dejar el coche ahí».

Su hermano, que también sale en el vídeo, le indicaba que era imposible que a él le multaran porque tenía su vehículo muy bien aparcado en un lugar sin vado. Además, le recordaba que él le había dicho que podía haber cogido su furgoneta para transportar la mercancía y que así se hubiera librado de esa multa de 200 euros.

Jian Li, que se puso él mismo como apodo 'el chinito de Huelva', trabaja en el bazar de sus padres en el barrio de Santa Marta de la capital onubense y vive en esa misma zona de La Orden. Se ha hecho muy famoso en las redes sociales, donde cuenta por ejemplo con más de 80.000 seguidores en Instagram y casi 325.000 en TikTok.

Todo eso ha motivado que sea poco menos que un 'influencer' y un habitual de los programas vespertinos de cadenas como Telecinco, Cuatro o Antena3, que no paran de llamarlo para que les 'ilumine' sobre sus ocurrencias o sobre asuntos de actualidad, en los que suele estar muy bien puesto y documentado.

«Trabajo media jornada»

Empezó subiendo vídeos de algunos de los productos que vende y tuvo tanto éxito que sus seguidores se multiplicaron. Sus vídeos se han hecho virales y el más popular tiene cerca de dos millones de visualizaciones en TikTok. Casi nada.

El 'chinito de Huelva' señala con mucho arte que trabaja «media jornada, de 9 a 14.30 y de 16:30 a 23:00», y que no duerme la siesta «porque no me da tiempo». Además, cuando termina su jornada laboral y cierra la tienda se queda dentro grabando videos y haciendo directos de artículos, muchos de ellos teniendo claro, dice, que «arrasarán».