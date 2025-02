La Guardia Civil concluye el rastreo en la finca de Santa Olalla donde se buscaba a Noemí Villar

Tercer día consecutivo en el que la Guardia Civil ha estado rastreando una finca del término municipal de Santa Olalla del Cala en busca de Noemí Villar, la mujer manchega de 48 años cuya pista se perdió la pasada primavera. El principal sospechoso de su desaparición, Antonio, alias 'El Morenito', fue arrestado el jueves en plena Puerta del Sol de Madrid. Su posible ubicación en la capital madrileña la hizo pública tan sólo unas horas antes su tía paterna en una entrevista a Canal Sur. La única que ofreció porque al rato de su emisión, fue detenida por la Guardia Civil. En estos momentos son cuatro las personas detenidas: el Morenito y tres familiares directos, su hermana, su padre y su tía.

La principal hipótesis sobre la que trabajan los investigadores es que Noemí no se marchó de manera voluntaria de Santa Olalla del Cala y que el principal responsable es el Morenito, quien se habría desecho del cuerpo en la finca propiedad de la familia, ubicada en el extrarradio de la localidad y donde los agentes llevan tres días rastreando los pozos y las márgenes del arroyo Limón. Durante toda la mañana se ha estado especulando con la posibilidad de que este individuo fuera trasladado desde Madrid hasta la finca directamente. Pero no ha sido así. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado a Huelva24 que llegó a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva donde permanecerá hasta que pase a disposición judicial.

Durante la mañana, los agentes habían solicitado ayuda al Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala para desbrozar las márgenes del arroyo del Limón. Las pesquisas se centran en este riachuelo a su paso por la finca. Muy cerca de él, la Guardia Civil había levantado una carpa donde previsiblemente se han trasladado los indicios de valor que se han encontrando. Mientras sucedía todo esto, se iban acumulando más medios en la entrada de la finca ante la anunciada llegada del Morenito, que al final no se ha producido.

Guardar silencio

Los familiares del Morenito que siguen detenidos a la espera de pasar a disposición judicial se han acogido a su derecho a no declarar ante los agentes por recomendación de su abogado, que es de oficio. Es un consejo legal habitual que realizan los letrados de las defensas cuando la causa está declarada secreta y no han podido tener acceso a las actuaciones. Por ahora la Guardia Civil, de manera oficial, no ha aclarado cuáles son los delitos concretos que se les imputa a los familiares del principal sospechoso, pero todo apunta que sería por encubrimiento.

Los agentes custodian la entrada a la finca de Santa Olalla EFE

Ha sido el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha confirmado a los medios, desde Granada, que la Guardia Civil había dado por concluida esta tercera jornada de rastreo en la finca y que previsiblemente los cuatro detenidos pasen a disposición judicial este sábado a primera hora.

No hay confirmación oficial de que en la parcela donde los agentes han estado trabajando tres días, se hayan encontrado restos humanos. «En cuanto al resultado de esa inspección que se ha llevado a cabo, evidentemente todos los elementos que han sido objeto de incautación por parte de la Guardia Civil serán objeto de análisis correspondiente y habrá que esperar los resultados en laboratorio«, ha asegurado Pedro Fernández.