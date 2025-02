La Guardia Civil busca indicios sobre la desaparición de Noemí en Santa Olalla del Cala

La Guardia Civil está buscando en la localidad de Santa Olalla del Cala indicios sobre la desaparición de Noemí V. J., de la que no se conoce su paradero desde el pasado 29 de junio de 2024. Esta vecina de la localidad serrana tiene 48 años y su ficha aparece junto a la del resto de personas desaparecidas en el CNDES (Centro Nacional de Desaparecidos).

La Benemérita, con varias unidades especializadas, ha desplegado un amplio dispositivo en el pueblo desde primera hora de este miércoles y ha centrado sus pesquisas en la vivienda de la pareja de la desaparecida y una finca colindante. En estos lugares se han realizado registros en presencia de uno de los propietarios, donde los agentes han buscado evidencias que les permitan avanzar en la investigación. Del chico que mantenía una relación con Noemí se desconoce su paradero.

A esta hora, se insiste desde las autoridades que no hay ninguna persona detenida relacionada con el caso, aunque en unas imágenes de Canal Sur TV grabadas desde el mismo lugar donde se estaban produciendo los registros se ve cómo miembros de la USECIC de la Guardia Civil se llevan a un hombre y una mujer con las manos atadas por bridas. Huelva24 ha preguntado a fuentes oficiales de la Guardia Civil para confirmar si esas personas podrían estar relacionadas con la desaparición de Noemí, pero insistían pasada la una de la tarde no estaban detenidas.

A este respecto, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha asegurado este mediodía en una comparecencia ante los medios en Granada que por ahora no se habían producido detenciones pero «no se descartaban», remarcando que lo que se está haciendo en la investigación es «corroborar» si «existe algún indicio» de la desaparecida en el domicilio que han registrado los especialistas de criminalística.

El delegado ha señalado que las pesquisas que se llevan realizando «desde hace un año» por la Guardia Civil «apuntan a una vivienda con una parcela colindante» del municipio onubense y por ello este miércoles los agentes han «realizado una entrada de registro a ese domicilio», que se ha hecho «en presencia de uno de los dueños de la finca».

«No tenemos la certeza y seguridad de que haya una relación directa e inmediata de este registro que se está llevando a cabo. Hay indicios, pero hay que esperar a que culmine esa inspección ocular para hablar ya, entonces, de lo que estamos hablando», ha resaltado.

Colaboración de la UCO

Fuentes consultadas por Huelva24 han confirmado a este periódico que en las pesquisas han participado también agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) a la que recurren en aquellos casos de desaparecidos que presentan una mayor complejidad.

El despliegue de la Guardia Civil en una localidad pequeña como Santa Olalla del Cala, con poco más de 2.000 habitantes, provocó una riada de comentarios y bulos desde primera hora de este miércoles. Los agentes de Criminalística que habían acudido a registrar la vivienda donde residía Noemí con su pareja hasta su desaparición estuvieron acompañados por agentes de otras unidades especializadas como la USECIC, que vigiló los accesos al pueblo, o los buzos del GEAS para localizar algún indicio de la desaparecida.

Un helicóptero de la Guardia Civil también sobrevoló la localidad, provocando que se dispararan de inmediato los rumores sin fundamento. Uno de ellos aseguraba que había un hombre atrincherado y que se había pedido a los niños que no salieran de las casas ni de las clases. Una situación que provocó que el Ayuntamiento de Santa Olalla del Cala emitiera un comunicado en sus redes sociales haciendo «un llamamiento a la calma y la tranquilidad».

En la nota, el Ayuntamiento se limita a señalar que «se trata de una actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado en torno a investigaciones que se encuentran en proceso y por este motivo no se tiene más conocimiento público. Rogamos la tranquilidad, no haciendo caso a rumores y noticias sin contrastar por medios y canales oficiales, y rogamos no difundir bulos o información que pueda alterar la normalidad y puedan llegar a situaciones de pánico«, añadía.

Asimismo, han garantizado que «todas las actividades de la localidad, centros educativos, instancias oficiales y demás actividad privada se están desarrollando con normalidad, sin que la actuación de la Guardia Civil interfiera en la normalidad del pueblo«.