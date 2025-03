Una vecina evacuada por las inundaciones de Trigueros: «No había nada y de momento todo inundado»

Una de las vecinas desalojadas en zodiac en la madrugada de este martes en Los Palmares, en Trigueros, por las inundaciones sufridas en diferentes puntos de la provincia debido a la borrasca Laurence se ha mostrado agradecida a los bomberos del Consorcio Provincial que «se han jugado la vida por nosotros».

Así lo ha indicado Antonia Florido en declaraciones a Europa Press, donde ha subrayado que se asustó porque la situación se produjo en «un visto y no visto». «No había nada y de momento todo inundado. No nos dieron salir con el coche». Por ello, ha remarcado que le «invadió el miedo» porque además estaba en casa con su nieta.

Esta vecina ha explicado que la situación le pilló de sorpresa porque «no se trató de una tromba de agua», sino que ella estaba realizando labores en su casa cuando, «en cinco minutos» el agua los rodeo porque «ya había llovido mucho y los ríos estaban ya desbordados».

«Yo estaba poniendo el lavavajillas y estaba mirando. Va la cosa bien, No hay tanta agua, y cuando terminé de prepararlo me vine para afuera y estaba inundado», ha explicado. Ese fue el momento en el que decidió llamar al 112 ya que «el agua estaba subiendo con mucha velocidad» y se «asustó».

Florido ha explicado que el 112 estaba «atendiendo también otras incidencias en el pueblo» porque «había muchísimas» y, «a raíz de ahí me dijeron que no podían pasar, que era imposible de llegar hasta aquí, que me tranquilizaran». «Y me estuvieron llamando por teléfono para informar cómo iba y ya cuando pudieron ellos entrar me volvieron a llamar. Mira, que ya vamos para allá para que hiciera señas con alguna linterna para ubicar dónde era y llegaron hasta con la zodiac hasta el umbral de mi puerta».

Me llegan muy preocupantes imágenes de San Juan del Puerto donde parece que el río Tinto se ha desbordado y empieza el agua a entrar en las calles del pueblo.



¿Cómo está la situación @AytoSanJuan? pic.twitter.com/ynJor7IiHg — MeteoHuelva.es (@Meteohuelva) March 17, 2025

Así las cosas, los bomberos pudieron rescatarla de su vivienda por lo que se ha mostrado agradecida porque «se juegan la vida por nosotros» y ha explicado que, finalmente, la noche pudo pasarla en casa de su hija en San Juan del Puerto.

Esta vecina ha explicado que tras sacarla de su casa el agua comenzó a bajar, según le iban contando sus vecinos, y finalmente «no pasó nada», pero que no es la primera vez que le sucede algo así, ya que en 2023 también tuvo que avisar a los bomberos, aunque en aquella ocasión cuando llegaron había bajado el nivel y decidió quedarse para achicar agua en su casa.