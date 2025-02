El coro de Huelva se estrena en el Carnaval de Cádiz: «Nos están diciendo que tiene nivel para pasar el corte»

El coro de Huelva '¡Ojú!¿Qué lío!' se estrenó en la noche de este jueves en el COAC (Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas) 2025 en el Gran Teatro Falla de Cádiz. Tras comparecer en 2024 con 'La rendición de los bribones' regresaron al escenario gaditano con el arma de las letras de Rafa Adamuz, periodista de Canal Sur Radio; la música de Manolo Alvarado y Antonio Pino 'El Maera' y la dirección de Manolo Tirado.

Adamuz, tras varias colaboraciones sueltas cumple su cuarto año escribiendo el repertorio completo de una agrupación y en este 2025 se estrena con el coro onubense en Cádiz, donde la experiencia ha sido muy positiva. «Estamos súper contentos. No nos esperábamos esto. Todo lo que nos está llegando son felicitaciones y comentarios muy positivos sobre el salto que ha dado en general el coro», señala a Huelva24.com y añade que «aquí en Cádiz nos están diciendo que tiene nivel para pasar el corte. Ya sabemos las circunstancias, pero la respuesta del Falla ha sido magnífica. Notamos el calor de la gente en el estribillo y se rieron con los cuplés, así que muy bien».

El coro onubense impactó desde el inicio con un gran puesta en escena, repleta de colorido, para representar una versión propia de diferentes emociones, al estilo de la película de Disney 'Del Revés'. Con grandes voces fueron presentando a quienes vestían de rojo, verde, azul, amarillo y rosa, representando el amor, el odio, la esperanza, la tristeza y la alegría. Una maquinaría perfecta con mucho potencial expresivo.

Sobre el tipo de la agrupación, con el que ha hecho «un trabajazo» el artista onubense Chema Riquelme, explica Adamuz que «partiendo de la misma idea de los personajes de la película 'Del Revés' nos lo hemos llevado a nuestro terreno, al Carnaval, y da mucho juego». Representan «emociones primarias» que tienen sus antítesis. Están odio y amor, tristeza y esperanza y por libre va la alegría, que es «la que capitanea el repertorio y es la que más simboliza el Carnaval».

«En la presentación los personajes cobran vida y hablan en primera persona y en el popurrí nos metemos en más hondura con cada una para hacer una reflexión del mundo que nos rodea, de lo más global a lo más cercano». La conclusión es que «la alegría es la emoción que tiene que llevarnos en volandas en el Carnaval y la propia vida», destaca.

Los componentes explicaron de viva voz el lío que hay en su cabeza, donde los pensamientos cobran vida y gritan. Tratan de imponerse cada una de las emociones al resto, con ideas contrarias, como un relámpago. «Se enredan en mi cabeza y no hay manera de que se callen», dice la letra. Porque cada una tiene «su propia manera de coger las riendas de mi emoción».

En el primer tango explicaron que «como no soy gaditano no puedo cantarte como te cantan tus poetas», pero sin embargo logran hilvanar poesía para recordar el gran momento vivido el año pasado sobre las tablas y mencionan a otras coros gaditanos, defendiendo esta modalidad, reinvidicando su valor. «Compañero de mi alma, aquí está el choquero como escudero en tu guerra en el Carnaval», sentencian.

Un tango con mucho asco

En el segundo tango tomó la voz «el asco» hacia tantas odiosas situaciones actuales, como «los abusos de los obispos», Trump, el «genocida» Netanyahu, al que «la justicia internacional no mete mano», o la privatización de la sanidad del presidente andaluz, Juanma Moreno. También hay asco hacia un «rey pendenciero, el putero del reino que se escapó con su botín». Asco de «Abascal, Pablo Motos y otros fachas», para acabar con un asco hacia «mi mismo por cantar este tango y no hacer nada por impedirlo».

«Hay apatía generalizada ante situaciones lamentables y denigrantes» Rafa Adamuz Letrista del coro de Huelva

Adamuz reconoció que esta copla es «muy de autor, muy personal" y contiene "esa emoción del asco, mirando situaciones que me parecen del todo injustas». En la parte final hace autocrítica, porque «lamento que pase lo que está sucediendo y ante tanta injusticia estamos parados y ni nos rebelamos. Hay apatía generalizada ante situaciones lamentables y denigrantes». Ante eso, al menos «cantarlo es un paso. El Carnaval es la conquista de la clase obrera y la oportunidad que tenemos una vez al año para que se ponga el foco en los que habitualmente no tienen voz y uno se queda muy a gusto al decir esas cosas».

En los cuplés, hubo una broma con el autor Martínez Ares, y otra para los sevillanos a cuenta del tsunami que puede llegar a las costas de Huelva y Cádiz. «Ya puestos a morir, que arrastre a los sevillanos que veranean por aquí», acaba diciendo. Como remate a cada uno un buen estribillo: «Te odio si no me premias y no pierdo la esperanza, porque vale la pena, ya llegan los carnavales, el amor clava puñales, qué locura, que ansiedad, oju que lío, pues la terapia es bien sencilla más carnavales más alegría, más carnavales más alegría».

Piropos para un equipazo

Adamuz reparte piropos entre todos sus compañeros, como los autores de la música. «Es una preciosidad lo que han hecho los dos», dice. Manuel Alvarado es el responsable de la música de los cuplés y estribillo, mientras que Antonio 'El Maera', es quien ha musicado los tangos. «Es gaditano y se nota el pellizco de Cádiz».

La dirección corre a cargo de Manolo Tirado, al que considera «una bestia. Tira del carro para todo, que no es fácil con tantos componentes en un trabajo de meses de sacrificio».

Igualmente quiso resaltar el «trabajo formidable» de la escuela de bandurria y laudes del Barrio Obrero, la única de Huelva, una escuela gratuita y que proporciona los instrumentos a los alumnos, que ya ha dado «sus frutos» y está creciendo. «Tiene mucho mérito», valora.

La chirigota negacionista y más tralla en nuevas letras

Al respecto de la libertad de expresión y su uso comentó sobre la denominada chirigota negacionista que su actuación fue «una auténtica barbaridad. Es una vergüenza que se haya utilizado un concurso y esencia del pueblo de Cádiz para lanzar un panfleto político. Es un uso torticero de una tradición sagrada y cuando ves por qué lo hacen entiendes la calaña de la que están hecha este tipo de personas y de lo que son capaces de hacer».

Promete que habrá mucha tralla en próximas letras. «Están guardadas como oro en paño y estamos deseando de que llegue el momento para soltarlas», avanza. «Soy muy de actualidad. Cuando escribo no permanezco ajeno a lo que ocurre a nuestro alrededor por la faceta de periodista y hay letras muy pegadas a la última actualidad», detalla y apunta que «el Carnaval debe ser un reflejo crítico de la actualidad».

«Por supuesto me siento más libre como autor de Carnaval que como periodista»

Sobre si se siente más libre como carnavalero que en su faceta profesional, asegura que «sí, claro, por supuesto me siento más libre como autor de Carnaval que como periodista". Comenta que "en el periodismo cada uno tiene su visión, pero hay que cumplir con una profesionalidad y unos criterios a la hora de hacer el trabajo de informar. El Carnaval es la libertad absoluta como persona para expresarme como pienso ideológicamente para una situación 'x' y me puedo mojar con tranquilidad sin mezclar mi manera de pensar con mi profesión».

Próximas actuaciones en otros concursos

El coro estará el sábado 15 de febrero en el Carnaval de Mérida y el lunes 17 de de febrero en la última sesión de preliminares del Carnaval Colombino en el Gran Teatro de Huelva. También participarán en el Carnaval de la Luz de Punta Umbría.