La pequeña Venecia de Portugal que está más cerca de Huelva de lo que imaginas: puedes pasear en góndola por sus canales

Góndolas que surcan la pequeña Venecia de Portugal que está más cerca de Huelva de lo que imaginas

La cercanía de Huelva con Portugal es todo un privilegio. La autopista A22, que recorre el Algarve y que desde hace principios de 2025 gratuita, permite cruzar la frontera en apenas unos minutos. Incluso puede llegarse al país vecino por tirolina, como la que se puede tomar desde Sanlúcar de Guadiana, y que en pocos segundos te lleva hasta Alcoutim.

Esa cercanía convierte a la provincia onubense en un punto de partida ideal para descubrir increíbles playas, así como para realizar escapadas de ensueño, al otro lado de la frontera. En este sentido, Portugal ofrece, más cerca de Huelva de lo que parece, un abanico de propuestas que van mucho más allá del sol y la arena; experiencias únicas, como la de recorrer en góndola los canales de una ciudad que muchos consideran la pequeña Venecia lusa.

Así es la pequeña Venecia de Portugal que está más cerca de Huelva de lo que parece

Concretamente, justo al norte del país vecino, se encuentra Aveiro; en concreto, está a algo menos de cinco horas y media en coche desde Huelva capital, localizándose entre Lisboa y Oporto. Esta ciudad portuguesa fascina por su red de canales y sus embarcaciones tradicionales conocidas como 'moliceiros'; son barcas que surcan la ría de la localidad, una laguna salobre que inspiró el desarrollo histórico y económico de la ciudad. Hoy en día, estos barcos ofrecen paseos tranquilos por los tres canales centrales, una forma única de descubrir el casco histórico de Aveiro desde otra perspectiva.

Góndolas, estación de tren de Aveiro y casitas de Costa Nova H24

El encanto de este rincón de Portugal reside en ese contraste entre tradición y modernidad. Sus edificios de estilo Art Nouveau y los viejos almacenes de sal conviven con un animado distrito universitario y zonas naturales como las playas de Costa Nova y la Reserva Natural de las Dunas de São Jacinto. Además, pasear por el barrio de Beira Mar -con sus casas coloridas, calles adoquinadas y rincones cargados de autenticidad- es adentrarse en una atmósfera plenamente portuguesa, por medio de canales y entre azulejos.

Además de los paseos en 'moliceiro', Aveiro invita a conocer sus museos, como el Museo de Arte Nova y el Museo de Aveiro -alojados en edificios de gran tradición arquitectónica-, y la icónica estación de tren pintada con azulejos azules que la convierten en una de las más fotogénicas de Portugal. Y si se decide dilatar la escapada, las casitas de rayas de Costa Nova y el majestuoso faro de la playa de Barra -el más alto de Portugal- ofrecen el colofón perfecto para esta visita.