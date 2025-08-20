Un conocido pueblo de la Sierra de Huelva celebra su feria esta semana: habrá encierros, degustaciones y actuaciones musicales

Las calles de uno de los pueblos más conocidos de la Sierra de Huelva se llenarán de farolillos esta semana. Se trata de Aroche, que ya cuenta las horas para la celebración de su tradicional Feria de Agosto. Durante cuatro días, los arochenos y visitantes podrán disfrutar de un ambiente festivo único.

El Ayuntamiento, como cada año, ha preparado un extenso programa de actividades donde se incluyen actuaciones musicales, encierros, concursos, conciertos y degustaciones, además de otros muchos eventos que animarán esta popular feria que se ha convertido en uno de los acontecimientos más destacados del verano en la Sierra de Huelva.

Cuándo se celebra

La Feria de Aroche de este año 2025 se celebrará desde el jueves 21 hasta el domingo 24 de agosto. Serán cuatro días de diversión, fiesta y celebración que comenzarán oficialmente con la Diana Floreada amenizada por la charanga «Al compás», prevista para el día 21 a las 08:00 horas de la mañana, y la posterior salida procesional de San Mamés, que tendrá lugar a las 12:00 horas de este mismo día.

Cartel de la Feria de Aroche 2025 ayto. aroche

La procesión del santo, que supondrá el pistoletazo de salida para esta popular feria, es uno de los eventos más destacados de la programación, además del encierro y suelta de vaquillas, la noche del pescaíto, la degustación de jamón, el festival taurino o la fiesta de la espuma prevista para el último día. El lunes 25, tras la conclusión de la Feria, también tendrá lugar la tradicional verbena organizada por el Aroche CF en la caseta municipal.

Programación completa

Estas son las numerosas actividades y actuaciones que se llevarán a cabo en la Feria de Aroche durante cuatro días:

Jueves 21 de agosto 08.00H: Diana Floreada Charanga «Al Compás»

12.00H: Misa y procesión de San Mamés

17.00 a 21.00H: Caseta Kids. Oficina de Turismo - 5€

00.00H: Orquesta mágica en la Caseta Municipal

00.00H: Dj Raster en la Caseta Joven

*DÍA DEL NIÑO. DESCUENTO EN ATRACCIONES

Viernes 22 de agosto 17.00H: Animación charanga «Los Profezionales»

18.00H: Encierro y suelta de vaquillas - 5€

22.00H a 02.00H: Caseta Kids. Oficina de Turismo - 5€

00.00H: Orquesta Euforia en la Caseta Municipal

00.00H: Dj Raster en la Caseta Joven

01:00H: Concurso de pasodobles en la Caseta Municipal

Sábado 23 de agosto 15:00H: Degustación de jamón donado por Hnos. Gandullo en la Plaza

18.00H: Concierto de la Banda Municipal Juan Fernández Vázquez en la Plaza

19.00H: Festival Taurino - 18€ General / 15€ Jubilados / 12€ Niños

22.00H a 02:00H: Caseta Kids. Oficina de Turismo - 5€

00.00H: Orquesta Euforia en la Caseta Municipal

01.00H: Concurso de sevillanas en la Caseta Municipal

Domingo 24 de agosto 08.00H: Alegre Diana charanga «Al compás»

18.00H: Encierro Infantil en la calle Real

19.00H: Fiesta de la espuma en la Plaza

20.00H: Toro mecánico en la Plaza

00.00H: Orquesta Fussis en la Caseta Municipal

El Ayuntamiento de Aroche ha hecho un llamamiento a los vecinos y visitantes para que disfruten de la feria intensamente, pues es un momento idóneo para conocer la esencia, la cultura y la tradición de este encantador pueblo de la Sierra de Huelva.