La alcaldesa de Hinojos asegura que los propietarios de los 17 caballos sueltos en Doñana son unos «cuatreros»

Lectura del microchip a uno de los caballos custodiados por el Ayuntamiento de Hinojos

La alcaldesa de Hinojos, Joaquina del Valle, ha criticado a los propietarios de la manada de caballos sueltos encontrados en el entorno de Doñana el pasado fin de semana y que se encuentran custodiados por el consistorio hinojero.

«Hay que decir que los dueños de estos animales no son ganaderos, son cuatreros. No son ganaderos, porque no les importa el fin de su ganado, muchísimo menos le importa que puedan provocar un accidente o no. No se preocupan, los dejan sueltos en los montes, y ahí no hay asistencia veterinaria, no hay comida, no hay agua, no hay nada. Simplemente los dejan sueltos, a expensas de que pase algo que sea irreparable«, ha lamentado.

El Ayuntamiento de Hinojos custodia actualmente una manada de 17 caballos sueltos y ha iniciado los correspondientes expedientes sancionadores, toda vez que han destacado que el municipio es «pionero» en este sentido. La alcaldesa ha recordado que esta situación suponía «un grave riesgo para la seguridad vial».

La captura de los caballos ha sido posible gracias a la «eficaz labor» de los agentes del Espacio Natural de Doñana, con la colaboración del Seprona, la Policía Local y empleados municipales. Ahora, el Ayuntamiento se encarga de su custodia y manutención.

Asimismo, la alcaldesa ha señalado que la recogida de los animales es una actividad que los vecinos de Hinojos «de modo altruista y con un sentido de colaboración ciudadana total», vienen desarrollando «desde hace muchísimos años».

«Ahora son un número determinado de cabezas, pero es continuo todo el año, y desde hace muchos años que venimos haciéndolo, y en el término municipal no ha habido accidentes que lamentar. También es constante el trabajo que hacemos en este sentido«, ha manifestado Del Valle.

Lectura de los microchips

De este modo, se ha procedido a la lectura de los microchips de los caballos para identificar a los propietarios e imponerles las sanciones correspondientes. Aquellos animales que no estén correctamente identificados permanecerán bajo custodia municipal y podrán ser subastados.

Con esta actuación, el Ayuntamiento de Hinojos aplica su ordenanza municipal y reafirma su compromiso de «velar tanto por la seguridad de los conductores como por el bienestar de los animales, evitando los riesgos derivados de su presencia en libertad«. Cabe recordar que este hecho se produce en un Espacio Natural Protegido, lo que constituye »un agravante adicional«.

Desde 2011, Hinojos cuenta con ordenanzas que regulan protocolos específicos para actuar frente a este tipo de delitos, protegiendo la seguridad vial, el bienestar animal y la conservación del medio ambiente. Estas normativas han servido de referencia para otras administraciones en el desarrollo de sus propios protocolos.

Ordenanza regulatoria

«Es el único pueblo que tiene una ordenanza que regula el blindaje de ganado, desde 2011. Somos un pueblo modelo, pionero. En Hinojos se tiene muchísimo cuidado con este tema, respetamos mucho a los animales y el entorno. Entonces los vecinos, la colaboración ciudadana es fundamental, nos dan vista de que han visto algo e inmediatamente nos ponemos en marcha«, ha abundado la primera edil, quien ha pedido la colaboración del resto de municipios el entorno para que »empiecen a movilizarse también en ese sentido«.

No obstante, la alcaldesa ha explicado que se está trabajando en actualizar la ordenanza, porque «en este caso, por ejemplo, el propietario ya es reincidente, pero la sanción máxima económica que se le puede poner son 600 euros, lo cual es irrisorio«.

«Entonces estamos modificando la ordenanza para incrementar la cuantía de las sanciones y poder, acorde con el hecho tan grave que supone este abandono de animales, poder establecerla así», ha añadido.