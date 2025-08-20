Magna Mariana de Huelva: La Virgen de la Peña llegará a la Parroquia de la Concepción el 15 de septiembre

A un mes para la celebración de la Magna Mariana en la ciudad de Huelva son muchas las incógnitas por desvelar sobre cómo serán los traslados de las imágenes a la capital y, sobre todo, cuáles serán los horarios e itinerarios de cada una de las 24 imágenes participantes en la procesión. Incógnitas que, a falta de información por parte de la organización, se van desvelando a cuenta gotas por parte de las hermandades participantes.

Ese ha sido el caso de la Hermandad de la Peña de Puebla de Guzmán, que días atrás presentó el cartel conmemorativo de la participación de la Virgen de la Peña en la procesión Magna Mariana y el amplio programa de actos que la acompañará. Unos actos que arrancarán este mismo 20 de agosto con la conferencia 'Romería de la Virgen de la Peña: patrimonio, tradición e identidad' que tendrá lugar en el Salón Pisá del Potro. Continuará el día 23 con la exposición 'Torre de David. Esplendores de la Peña' y una jornada de puertas abiertas en la casa hermandad en horario de 10.00 a 13.00 horas y de 19.00 horas a 22.00 horas.

Traslado de la imagen a Huelva

El Santuario de la Peña acogerá el día 7 de septiembre a mediodía una solemne misa jubilar de despedida de la Santísima Virgen. Una despedida que se hará efectiva el día 15 de septiembre, lunes, cuando la Virgen de la Peña será trasladada a la Parroquia de laPurísima Concepción de Huelva. En el céntrico templo permanecerá para ser visitada hasta el mismo día de la procesión. El miércoles 17 la hermandad celebrará una misa extraordinaria de bienvenida ante la Virgen de la Peña en el templo concepcionista a las 20.00 horas.

Santuario de la Virgen de la Peña s. borrero

El 20 de septiembre, día de la procesión Magna Mariana, la Virgen abandonará la Parroquia de la Concepción a las 19.25 horas, teniendo prevista su entrada en el recorrido oficial a las 19.55 horas. Una vez paseada la imagen por las calles onubenses, la recogida no será de nuevo en la Parroquia de la Concepción, sino que finalmente la Virgen de la Peña se recogerá en la Catedral de la Merced en torno a las 00.40 horas.

Regreso a Puebla de Guzmán

El regreso de la Virgen a su pueblo se producirá al día siguiente de la procesión. A las 19.30 horas tendrá lugar el solemne traslado procesional de la imagen desde la casa hermandad hasta la parroquia. Aquí, en la iglesia de la Santa Cruz se celebrará del 25 de septiembre al 3 de octubre una Solemne Novena, así como diversos actos y cultos durante su estancia extraordinaria de la Virgen en el templo, como turnos de vela, misa con los mayores o encuentros con los niños de catequesis. El 27 de septiembre se celebrará un rosario procesional con el Simpecado desde la casa hermandad hasta la iglesia.

En la noche del 3 de octubre el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana, presidirá una misa solemne ante la sagrada imagen. A la mañana siguiente, tras una noche de vela junto a la Virgen, tendrá lugar el traslado procesional de la Virgen de la Peña desde su pueblo hasta su Santuario situado en el Cerro del Águila.