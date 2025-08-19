El Ayuntamiento de Huelva ofrece tres cursos gratuitos para formar a trabajadores del Hidrógeno Verde

El Ayuntamiento de Huelva ha aprobado las bases reguladoras para la selección de los participantes en tres cursos de formación que se integran dentro del proyecto 'H2 VerdeHuelva' y que servirán para formar al alumnado en tres áreas muy concretas y de alta demanda como son el montaje industrial orientado al sector del hidrógeno verde (20 plazas), operaciones básicas en planta química (15 plazas) y soldadura con electrodo revestido y TIG con tecnología de realidad aumentada (15 plazas).

La primera quincena de septiembre se abrirá el plazo de solicitudes y los cursos arrancarán en octubre, salvo el de soldadura que lo hará en febrero. Las solicitudes podrán realizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Huelva y de manera presencial en el centro Municipal Los Rosales, sito en Plaza de los Galeotes en horario de 9:00 a 13:00 horas.

Según detalla el Consistorio en un comunicado, las personas admitidas y no seleccionadas entrarán em una lista de reservas para cubrir las posibles renuncias o vacantes. La teniente de alcaldesa de Empleo, Desarrollo Económico y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, ha animado a los desempleados onubenses a aprovechar esta oportunidad que califica de «única».

«Son cursos que suponen una formación muy específica y orientada a cubrir los puestos de trabajo que van a demandar las empresas en el marco de la revolución industrial en marcha». En algunos casos, explica de Mora, «son cursos que se van a impartir por primera vez en la capital o en el caso del montaje industrial orientado al sector del hidrógeno verde, por primera vez en España, porque lo hemos creado y homologado para poder dar cobertura a este sector«.

Cada acción se compone de formación específica y prácticas profesionales; formación transversal y complementaria; y tutorías, asesoramiento y acompañamiento.