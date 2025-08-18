El agua cubrió por completo una playa de Matalascañas y obligó a los bañistas a marcharse: «Esto es surrealista»

El agua cubre por completo esta playa de Matalascañas y obliga a los bañistas a irse

La falta de arena se ha convertido en un serio problema en algunas playas de Matalascañas, como es el caso de la playa de Caño Guerrero. Los bañistas que se encontraban en este lugar la semana pasada, incluso, tuvieron que abandonar la playa porque el agua cubrió por completo toda la orilla.

Así se puede apreciar en un vídeo que ha sido compartido por @zary_fishing en redes sociales y que no ha tardado en hacerse viral. Como se puede ver en las imágenes, los bañistas tuvieron que coger sus toallas, sus sillas y sus sombrillas para marcharse porque el agua llegaba hasta la zona de las escaleras que dan acceso a la playa.

Un estado preocupante

No es el primer vídeo que aparece en redes sociales alertando del estado en el que se encuentra esta playa de Matalascañas. El pasado mes de julio, una joven sevillana también alertó de la situación. La pérdida de arena que ha sufrido la zona provoca que el agua, al subir la marea, cubra por completo la orilla.

Esto puede suponer también un gran riesgo para los bañistas porque la pérdida de arena, además, ha provocado que algunos elementos que estaban enterrados en la orilla queden al descubierto, como es el caso de algunos restos del antiguo muro de contención. Las autoridades, de hecho, han señalizado recientemente algunas zonas de esta playa con bandera roja para evitar que los bañistas se acerquen por el gran riesgo que supone.

Se intentará solucionar a partir de septiembre

Hugo Morán, secretario de Estado del Medio Ambiente, afirmó el pasado mes de julio en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la formalización de los contratos para la aportación de arena y mejora de los dispositivos de retención de la misma en la playa de Matalascañas. La inversión estimada para dicha tarea, que se pondrá en marcha a partir de septiembre, será de 4,9 millones de euros.

Con esta intervención se espera solucionar parte del problema que está sufriendo la playa de Caño Guerrero, que debido a la falta de arena, se ha convertido en un auténtico peligro para todos los bañistas.