Domingo, chocolate con churros y Justmad (II)

Ya hace una semana desde que Alberto Arroyo, con su Leica M11, y una servidora estuvimos en la feria internacional de arte contemporáneo Justmad en pleno centro de Madrid. ¡Qué rápido pasa el tiempo! Allí estuvimos el último día, a última hora, como quien cierra un bar, dándolo todo, conversando con galeristas y artistas, y hasta con el mismísimo director, Óscar García García. Así que hemos cambiado las porras madrileñas por los churros de patata del puesto del Mercado del Carmen de Huelva para contaros todo lo que vivimos en ese maravilloso Palacio de Neptuno en el que se celebra Justmad.

Estupenda primera impresión: una feria joven, con mucho movimiento, con mucho punto rojo y obras que se iban a casa con sus nuevos propietarios. Vimos mucho mocasín, que parece ser el calzado de moda entre los culturetas y que no estaba en mi lista de accesorios. Estuvieron presentes la del abrigo estrafalario y el del peto de cuero... El ambiente, siendo ya el último día, era de cansancio, pero también de alegría, de orgullo por el trabajo bien hecho y los objetivos conseguidos. Comenzamos a ver los distintos stands, comentando con los expositores la experiencia durante la semana y conociendo los entresijos de la feria.

Paseando entre obras de arte, con el bullicio de fondo de unas voces que vaticinaban las últimas acciones de compraventa, fuimos recorriendo la feria sin prisa por las distintas plantas. La feria se divide en tres niveles, pero su recorrido es fácil e intuitivo, pensado para que no te pierdas ninguna propuesta. Si te asomas al espacio central, casi puedes ver de un solo vistazo cómo hierve el mundo del arte en un espacio como Justmad.

El director: Óscar García García

Abordamos al director, Óscar García García, mientras paseaba por la feria, asegurándose de que iba todo bien en las últimas horas del evento y, muy amablemente, con la voz ya tocada por los muchos días de trabajo, nos atendió para responder a nuestras preguntas sobre cómo había ido la edición, la decimosexta en este 2025, y qué era lo más difícil de su papel como responsable de todo.

Vista general de la feria / una visitante fotografía una obra de Nieves González / La Galería 'El Sitio Eléctrico' ALBERTO ARROYO

En primer lugar, nos aseguró que desde la directiva tratan siempre de «buscar nuevos proyectos que marquen el futuro más inmediato del arte actual». Es por ello que están presentes pintura, escultura, fotografía, performance, instalación, arte urbano y textil, siendo necesaria una representación de todos los estilos y técnicas. Respecto a la asistencia, se mostró contento con el lleno diario a pesar del mal tiempo e hizo hincapié en el interés real del público, con una increíble respuesta de los coleccionistas y un elevado número de ventas.

«Lo más difícil de todo y lo más bonito de todo es conseguir detectar esos proyectos y descubrirlos, pero no solo descubrirlos, sino acompañarlos, hacerlos crecer y posicionarlos» Óscar García Director de Justmad

En relación a nuestra segunda cuestión, respondió que «lo más difícil de todo y lo más bonito de todo es conseguir detectar esos proyectos y descubrirlos, pero no solo descubrirlos, sino acompañarlos, hacerlos crecer y posicionarlos». Y es que para García García, Justmad es una feria de descubrimiento y es por ello que buscan nuevas tendencias, nuevos artistas, nuevos proyectos y nuevas galerías para ponerlos dentro del mercado y potenciarlos.

El galerista: Rafael Bonilla

Una vez en el espacio de Garage Bonilla, pudimos apreciar las obras de Nieves González, bien acompañadas por las de sus compañeros, Virginia Bersabé y Jaume Cremades. Fuimos testigo de la estupenda reacción de muchos de los visitantes que pasaban por el stand y tuvimos ocasión de hablar con Rafael Bonilla, al frente de la galería, quien nos describió su satisfacción con el proyecto, con una apuesta por pintoras andaluzas.

Visitantes de la feria contemplando obras de diferentes galerías ALBERTO ARROYO

Sobre la acogida de las obras de González en la feria, nos confirmó el increíble interés mostrado por el público de todas las edades, siendo sus piezas de las más fotografiadas y compartidas en redes sociales. La recién inaugurada galería Garage Bonilla seguirá apostando por el trabajo de Nieves González, con una exposición colectiva de los tres artistas representados en Justmad, con la intención de dar una continuidad a su relación con ellos.

La artista: Nieves González

Después de conocer las impresiones de director y galerista, nos quedamos un poquito más frente a las obras de Nieves González. Con su monarquía contemporánea, con sus damas irreverentes, repletas de referencias clásicas y modernas que hacen que conecten, sin duda, con todos los públicos. Porque Nieves González tiene una técnica clásica y un contenido de tendencia, de mujer empoderada que mira al espectador de manera amable, pero segura, conocedora de su posición de poder.

Retratos femeninos llenos de color que representan a mujeres jóvenes, pero fuertes, y que nos hablan de nuestra sociedad, del plástico, de lo artificioso, del fast fashion, de la convivencia entre la tradición y los avances, de la tecnología, de las redes sociales, del consumo extremo de imágenes, pero, sobre todo, de la belleza en medio de ese caos.

«He tenido la suerte de formar parte de un equipo maravilloso de personas y profesionales» Nieves González Artista onubense

Ella también ha querido compartir sus vivencias con nosotros y afirma que la experiencia ha sido fantástica: «En primer lugar, he tenido la suerte de formar parte de un equipo maravilloso de personas y profesionales. Rafa, galerista de Garage Bonilla, y Ainhoa, asistente, han hecho un trabajo increíble tanto en el montaje como a la hora de defender las piezas, por no mencionar su trato humano». No se ha olvidado de sus dos compañeros de stand, Virginia Bersabé y Jaume Cremades, quienes «han sido un gran descubrimiento para mí; gente que, además de tener muchísimo talento, es majísima».

A modo de conclusión, González relata que «ha sido una semana muy intensa de trabajo, pero ha merecido la pena. La propuesta ha sido muy bien recibida y me he encontrado con muchos interesados en mis obras». Muy felices por su merecido éxito, le deseamos todo lo mejor y muchas más ediciones en ferias internacionales de arte contemporáneo. Nosotros finalizamos nuestro recorrido por Justmad, entrando en contacto con jóvenes artistas.

Así, la presencia andaluza en la feria se percibe en algunos artistas (Nieves González, Virginia Bersabé, Rafael Jiménez) y en la granadina galería El Silo Eléctrico, dirigida por Esperanza de los Reyes Aguilar, quien ondeaba nuestra bandera blanquiverde con un solo show del artista Salva di Marte. Una valiente y decidida galerista con muchas ganas y energía de emprender nuevos y originales proyectos.

Nuestra visita terminaba en su stand. El año que viene volverá «la Semana del Arte de Madrid» con más propuestas, más churros con chocolate y, esperamos, menos frío. Hasta entonces, aquí, en Huelva, tenéis el arte contemporáneo al alcance de la mano en la galería Espacio 0, con exposiciones, eventos, visitas guiadas, talleres y más. Porque Huelva también es joven, emergente y contemporánea.