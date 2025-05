Un onubense hace esta curiosa reflexión sobre Huelva: «Después de estar en casi 40 países...»

Huelva es una ciudad única en el mundo. Un auténtico paraíso que cuenta con una serie de encantos únicos. Desde su belleza o patrimonio hasta su gastronomía. Son algunos de los principales atractivos de una ciudad que tiene cautivados a todos sus habitantes y que enamoran a todas las personas que tienen la oportunidad de visitarla.

Uno de ellos es Carlos Cruz (@carloscruzrzz), un onubense que se ha vuelto muy conocido por los vídeos que publica en redes sociales en los que cuenta sus experiencias de los viajes que realiza por todo el mundo. En uno de sus vídeos más recientes, sin embargo, el tiktoker ha querido hacer una curiosa reflexión sobre Huelva que se ha vuelto viral.

La reflexión de Carlos Ruiz

«Muchas veces nos empeñamos en que el viaje tiene que ser lo más lejos posible, lo más épico posible y al país más recóndito y raro… A veces esa obsesión por escapar de donde estamos hace que se nos olvide mirar justo lo que tenemos delante, lo cotidiano, lo que hemos visto toda la vida», afirma Carlos en el vídeo mientras muestra imágenes de Huelva.

El creador de contenido hace una reflexión muy interesante en la que explica que, a veces, el hecho de querer viajar a diferentes lugares del mundo hace que muchas personas no valoren realmente las ciudades o municipios en los que viven.

El atardecer de Huelva

Durante su reflexión, Carlos Cruz destaca un aspecto de Huelva que para él es increíble: «Yo soy de Huelva, y este atardecer, lo he visto 300.000 veces y después de estar en casi 40 países, no he visto otro atardecer ni la mitad de bonito que este. Muchas veces lo más bonito está a la vuelta de la esquina y ni siquiera nos giramos para verlo».

En el vídeo, se puede ver cómo es el espectacular atardecer de Huelva desde el Paseo de la Ría. Se trata de una imagen extraordinaria que demuestra la gran belleza que tiene la ciudad y los muchos encantos que ofrece, como ha querido destacar ahora este tiktoker en su reflexión.