Paco Ortiz se queda a las puertas de ganar un Goya

Paco Ortiz no se pudo llevar el Goya en Granada

El cineasta y productor onubense Paco Ortiz se quedó en Granada a un paso de levantar el Goya a mejor largometraje documental por 'Marisol, llámame Pepa', producido por Sarao Films. Habría sido el tercer máximo galardón del cine español que gana Huelva tras el conseguido hace 25 años por los hermanos Lagares por el cortometraje de animación 'Los Girasoles' y el conseguido por Manuela Ocón a la Mejor Dirección de Producción por la película 'Modelo 77'.

En el Palacio de Congresos de la ciudad nazarí se coronó a la película 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'. El resto de aspirantes al galardón fueron 'Domingo Domingo', 'Mi hermano Ali' y 'No estás sola', películas que han estado durante toda la temporada en la mayoría de las nominaciones a los premios más destacados.

Ortiz, que estuvo acompañado por la directora del documental, Blanca Torres y los también productores Chema de la Peña y José Carlos de Isla, su socio en Sarao Films, vivieron con ilusión los segundos que pasaron entre el anuncio de la entrega del premio y el instante que se pronunció quien lo ganó.

Una gran trayectoria

El documental sobre Marisol se alzó antes de los Goya con el mejor a mejor largometraje documental en los Premios Forqué. También fue nominado en las LXXX Medallas Círculo Escritores Cinematográficos y en los XXXVII Premios ASECAN del Cine Andaluz. En el IV Saraqusta Film Festival logró los premios a mejor documental, mejor dirección y mejor público joven. En el XVII Festival Internacional de Cine Bajo la Luna de Islantilla se alzó con el premio del público y con el primer premio del XVI MON·DOC Mostra Internacional de Cinema Documental de Montaverner.

La película ha pasado por los festivales de Málaga, Zaragoza, Huelva, Islantilla, Gijón, Luxemburgo, Huesca, Fuentes, Edit Barcelona, Alcances, Cine por Mujeres de Madrid, IV Festival of Queer Literature in Spanish in London, XXIX Festival Cinespaña de Toulouse (Francia), XVI Rizoma, 2024 V Festival Internacional de Cine Premios Lorca de Granada, Valencia, Córdoba, Festival Internacional La Mirada Tabú.