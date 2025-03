Rosàm lleva al Gran Teatro el primer tributo a Adele en la provincia de Huelva

El próximo jueves 6 de marzo, a las 21.00 horas, el Gran Teatro de Huelva será testigo de un espectacular concierto tributo a Adele, de la mano de la talentosa cantante Rosàm. En esta noche única, Rosàm, reconocida por su impresionante capacidad vocal, ofrecerá una fiel interpretación de los grandes éxitos de la cantante británica, acompañada por una banda de músicos excepcionales.

Siete músicos de gran prestigio acompañan a la solista en el primer tributo a la diva inglesa que se realiza en la provincia de Huelva, un espectáculo que promete ser una experiencia emocional y vibrante. Forman parte del tributo Javier Cerna a la batería, Manuel Castilla al bajo, Santiago Vasallo a la guitarra, Pablo Vázquez al piano y teclados, Javi Calderón a las guitarras y steel guitar, Maroca y Ana Belén Torres a los coros.

Con el espíritu de ser una celebración de la música de Adele, el concierto hará un recorrido por una selección de sus temas más emblemáticos, como Someone Like You, Rolling in the Deep, Set Fire to the Rain y Hello, entre otros. La voz de Rosàm, con una sensibilidad y dulzura inconfundibles, tocará el corazón del público y lo transportará a los momentos más memorables de los conciertos de Adele.

El tributo contará además con una puesta en escena que recrea la atmósfera mágica de los conciertos originales, acompañada de una cuidada escenografía y efectos visuales que potenciarán la experiencia sensorial. Sin duda, una cita imprescindible para todas las personas amantes de la música de Adele.

Entradas a la venta

Con la mayor parte del aforo vendido desde hace meses, el concierto del próximo jueves es la oportunidad perfecta para disfrutar en Huelva de un concierto único, lleno de emociones y con una calidad musical excepcional.

Las entradas para este tributo están disponibles a través de https://entradas.huelva.es/