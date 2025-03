WofestHuelva inaugura su X edición con un emotivo reconocimiento a Inés Romero, pionera del audiovisual en Andalucía

WofestHuelva ha dado comienzo a su décima edición con una emotiva gala en la que el Gran Teatro de Huelva ha sido testigo de un merecido reconocimiento a la trayectoria de Inés Romero, pionera del audiovisual en Andalucía. La periodista, productora y directora recibió el I Premio Wofest, un galardón que reconoce su papel fundamental en la historia de la televisión y el cine andaluz y su compromiso con la visibilidad de las mujeres en el sector.

La gala, conducida por la periodista Claudia Poyato, contó con la actuación de la cantante Rocío Gálamo, quien puso la nota musical a una noche cargada de emoción y reivindicación. La entrega del premio estuvo a cargo de las tres directoras de WofestHuelva, María Luisa Oliveira, Gele Fernández y María Clauss, quienes destacaron la importancia de Romero como referente para las generaciones futuras.

Inés Romero subió al escenario para recibir el galardón y dirigirse al público en un discurso en el que recordó lo que ha supuesto abrir camino en un sector donde las mujeres apenas tenían referentes y cómo, a lo largo de los años, ha vivido en primera

«Ser la primera en algo nunca es sencillo, porque no tienes un espejo en el que mirarte, supone demostrar más que los demás y enfrentarte a prejuicios que condicionan cada paso que das» Inés Romero

persona la lucha por la igualdad en el ámbito audiovisual. «Ser pionera es ser la primera en explorar nuevos espacios. Y sí, lo he sido», afirmó, haciendo un repaso por su trayectoria y la escasez de modelos femeninos en la industria cuando comenzó su andadura profesional. También reconoció que el camino no ha sido fácil y que ha estado marcado por numerosos obstáculos: «Ser la primera en algo nunca es sencillo, porque implica no tener un espejo en el que mirarte, supone demostrar más que los demás y enfrentarte a prejuicios que a menudo no están explícitos, pero que condicionan cada paso que das».

Romero subrayó la importancia de que el reconocimiento al trabajo de las mujeres en el audiovisual no sea algo excepcional y que las puertas que han logrado abrirse permanezcan abiertas para las nuevas generaciones. «De nada sirve abrir puertas si luego no las atrancas para que permanezcan abiertas. Si no hay continuidad, si no hay mujeres que ocupen esos espacios, si las nuevas generaciones no encuentran referentes, habremos fracasado en la tarea de construir una industria más igualitaria», aseguró. Sus palabras fueron recibidas con una gran ovación del público, que reconoció en su discurso la lucha de tantas profesionales que, como ella, han trabajado por cambiar un sector cultural en el que, todavía, la mujer apenas llega al 40%.

Tras la entrega del premio, el público pudo disfrutar del estreno en Huelva de 'La luz que imaginamos', de la directora Payal Kapadia, ganadora del Gran Premio del Jurado en Cannes 2024 y nominada a Mejor Película Extranjera en los Globos de Oro y los Bafta. La película, un relato sensible y poético sobre juventud y lucha social en la India, inauguró oficialmente la programación de esta décima edición.

Con el Gran Teatro de Huelva como epicentro, la programación de WofestHuelva continuará mañana con una intensa jornada en la que destaca la proyección de 'Los destellos', de Pilar Palomero, en la Universidad de Huelva, seguida de un coloquio con las investigadoras Marisol Palacios Gálvez y Olivia Ibáñez Masero sobre perspectiva de género en el ámbito sanitario y social. También tendrá lugar la esperada sesión retrospectiva de Made in Huelva, que reunirá los mejores cortometrajes realizados por mujeres en la provincia, poniendo en valor el talento local que ha crecido junto a la muestra en estos diez años.

Responsables del certamen con autoridades y la homenajada wofest

El sábado, la X edición de WofestHuelva cerrará su programación con la entrega del segundo Premio Wofest, que en esta ocasión recaerá en Arantxa Aguirre, cineasta y documentalista de referencia en el panorama español. Durante estos tres días se proyectarán otros títulos Ciento volando, el último documental de Aguirre, Reinas, de Klaudia Reynicke, Vermiglio, de Maura Delpero, y La Sustancia, de Coralie Fargeat, una de las películas más impactantes del año y nominada a cinco premios Óscar.

Esta décima edición de WofestHuelva no solo reafirma su compromiso con la visibilización del cine dirigido por mujeres, sino que también amplía su impacto en la provincia con proyecciones en distintas localidades onubenses durante todo el mes de marzo. La muestra sigue siendo un espacio de encuentro y reflexión en el que las mujeres cineastas pueden compartir sus historias y su mirada con el público, consolidando una plataforma que, tras diez años, se ha convertido en un referente imprescindible en el panorama cultural andaluz.

WofestHuelva está patrocinada por el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial de Huelva, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, la Universidad de Huelva, el Consejo Social de la UHU y la UNIA.