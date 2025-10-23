Más de 400 gimnastas andaluzas se citarán este fin de semana en el Carolina Marín

El próximo sábado 25 de octubre, en jornada de mañana, en el pabellón de deportes Carolina Marín, el Club GR Huelva celebrará la undécima edición de su Torneo de Gimnasia Rítmica, un evento ya consolidado en el calendario deportivo andaluz que reunirá a más de 400 gimnastas procedentes de toda Andalucía.

El torneo contará con la participación de destacados clubes de la comunidad, entre ellos Chiclana, San Fernando, Dos Hermanas, Málaga, Alcanatif, La Higuerita, Algeciras, Colombino, Maharana, Oso Panda, Isla de León, Séneca, Klein y GR Huelva.

Durante la jornada, se desarrollarán competiciones en los distintos circuitos Promesas, Precopa, Copa, Base y Absoluto, con participación en categorías desde Prebenjamín hasta Senior. Además, el público podrá disfrutar de la actuación de gimnastas individuales de la Liga Iberdrola, que mostrarán su destreza en ejercicios de Manos Libres, Pelota, Mazas, Aro, Cuerda y Cinta.

El torneo también ofrecerá un espacio especial para las escuelas del club, que presentarán exhibiciones preparadas por los distintos grupos , así como por los gimnastas de la agrupación Avanza, poniendo en valor el trabajo y la ilusión de las jóvenes promesas de la gimnasia onubense.

Entidades colaboradoras

El Club GR Huelva agradece el apoyo de las entidades colaboradoras que hacen posible esta cita deportiva: Ayuntamiento de Huelva, Diputación Provincial de Huelva, Junta de Andalucía, Puerto de Huelva, GC Servicios Inmobiliarios y Frutería Miguel y Rocío.

La organización invita a toda la ciudadanía y a los amantes de la gimnasia rítmica a acudir y disfrutar de una mañana repleta de emoción, esfuerzo y talento, en una jornada que refleja el compromiso de Huelva con el deporte y la formación de nuevas generaciones de gimnastas.