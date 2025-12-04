Mara Barros: «Joaquín Sabina es historia de España y el mejor jefe del mundo»

Se acabó la gira 'Hola y adiós' de Joaquín Sabina tras colgar el cartel de 'no hay billetes' en las 71 actuaciones que ha realizado en este año 2025 por España y diversos países más.

El jiennense, uno de los cantautores más reconocidos del país, se retira a los 76 años y en los últimos 16 le ha acompañado en sus giras, concretamente desde el disco 'Vinagre y rosas', una onubense, la artista Mara Barros, que ha querido despedirse emocionada de Sabina a través de sus redes sociales.

«Después de unos días y aún sin asimilar la situación, lo primero que puedo, debo y quiero decir es gracias. Gracias, principalmente, a Don Joaquín Sabina por regalarme los mejores 16 años de mi vida. Porque, aunque suene cursi, hizo realidad mi sueño de trabajar con el artista que más he admirado en mi vida y eso me ha permitido crecer mucho como artista y como mujer, conocer otras culturas, viajar mucho y hacer amistades eternas que no habría conocido de no ser por él«.

La artista onubense junto al 'Flaco de Úbeda' facebook

Mara Barros añadía que «siempre digo que este adiós no es solo un antes y un después en mi vida, lo es en la de todos. Mis compañeros se ríen cuando digo que además de un duelo cultural esto es historia de España. Pero es que así lo siento».

Y la onubense también le daba las gracias a mucha gente que le ha acompañado en esta travesía: «Gracias a la familia que veis en las fotos, mi familia profesional. Hay gente nueva pero la mayoría ya estaba cuando yo entré. Imaginaos el amor y la complicidad que hemos llegado a alcanzar después de tantos años y tanto como hemos vivido. Decirle adiós al jefe es decirnos adiós entre nosotros también, en cierta medida. Y gracias a vosotro, el público de Joaquín Sabina, el mejor público sin duda. Me abristeis los brazos cuando llegué y he sentido vuestro abrazo todo este tiempo. No os podéis imaginar lo mucho que voy a extrañar al mejor jefe del mundopero la vida sigue y la música también. ¡Nos vemos en los escenarios!«.

Relación con Huelva

Sabina nació un 12 de febrero de 1949 en la localidad jiennense de Úbeda bajo el nombre de Joaquín Ramón Martínez Sabina, es decir, que se puso después el apellido (y prácticamente nombre) artístico de su madre, en vez de el de su padre. Pues bien, su madre, Adela Sabina del Campo, era de Huelva (hija de un diputado) y Joaquín era el segundo hijo que tuvo.

El primero posteriormente fue policía de profesión, como su padre, de nombre Jerónimo Martínez Gallego y que era inspector de policía. ¿Cómo conoció a la onubense Adela? Jerónimo iba para seminarista pero cuando comenzó la Guerra Civil los republicanos le sacaron del seminario y él se pasó en el frente al lado de Franco.

Había madrinas de guerra que les enviaban cartas a los soldados, así que una vez que concluyó la Guerra Civil Jerónimo fue por primera vez a Huelva a conocer a Adela, que era madrina y le escribía cartas.