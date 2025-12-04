El coste de la erosión en Matalascañas: ¿Ha afectado al precio de la vivienda en primera línea de playa en el último año?

Matalascañas se encuentra viviendo una paradoja. Por un lado se encuentra gravemente dañada por efectos del temporal, más que evidentes en su paseo marítimo, completamente hundidio en varios tramos. A esto se suma la pérdida acuciante de arena en su playa y los posibles problemas estructurales de la primera línea de viviendas. Además, las administraciones no terminan de ofrecer soluciones efectivas ante un claro proceso de deterioro. Por el otro, la realidad es que sigue siendo un destino muy cotizado, en el que muchas personas buscan tener un lugar donde pasar el verano o realizar una inversión inmobiliaria. Los efectos de la severa erosión que sufre, de momento, no golpean también al valor de la vivienda.

En la balanza, de momento, está al alza el valor inmobiliario de la urbanización, especialmente de su primera línea, la más afectada por la erosión. El precio de la vivienda se ha multiplicado en en el último trienio, alcanzando el nivel de hace más de 20 años, antes de que la crisis inmobiliaria hiciera quebrar el mercado y la economía española. Así lo reflejan expertos del sector.

El paseo marítimo de Matalascañas, gravemente dañado H24

Mamen Guerra Arenas, de Ia Inmobiliaria Alquivir, destaca a Huelva24 que «el precio de la vivienda en Matalascañas en los últimos 3 años han ido subiendo en torno al 60 %. Tanto en la primera línea, la más cotizada hasta el momento, como en otras zonas».

«Desde el boom inmobiliario los precios se han ido manteniendo más o menos atascados -2007- y ahora ya estamos más o menos en los precios de entonces», revela la experta inmobiliaria.

Los precios de los pisos de dos dormitorios alcanzan los 265.000 euros y 320.000 los de tres, mientras que las casas están mínimo entre 450.000 y 500.000 euros

De este modo, ante la cuestión de si el mal estado del paseo marítimo y la playa de la urbanización afecta negativamente al precio, es clara y afirma que «ahora esto no está sucediendo».

Guerra pone ejemplos de precios y comenta que un piso frontal al mar con dos dormitorios, aparcamiento, trastero y piscina, estaría en entre 220.000 y 265.000 euros. La horquilla de precios en pisos de tres dormitorios estaría entre 250.000 y 320.000 euros. En cuanto a casas, lo más caro, todo está por encima de 450.000 euros.

En la misma línea se pronuncia Jesús Cerrudo, de Inmodoñana, inmobiliaria en funcionamiento desde 1998. «La primera línea no ha bajado de precio. Hay casas desde 500.000 euros y puede haber dos a la venta, no mucho más», refleja.

En cuanto a pisos, recuerda que han vendido uno situado en primera línea, al que se le hará la escritura en enero en 350.000 euros «totalmente reformado». Otro sin reformar, de 110 metros con plaza de garaje y trastero, se vendido en 275.000 euros.

«Faltan viviendas»

«Es cierto que este año ha habido problemas, pero también los hubo en 2012 y cuando llegue el momento si no hay solución evidentemente bajará, pero de momento no», detalla Cerrudo, que contrariamente a eso, expone que la demanda es muy superior a la oferta existente.

De hecho, asegura que «nos faltan viviendas, en primera línea y en todos los sitios». Comenta que entre 2012 y 2019-2020 es «cuando más económica» ha estado la vivienda en la zona, pero «a partir de la pandemia ha ido subiendo progresivamente».

Coincidiendo con lo ducho por Mamen Guerra, Jesús Cerrudo destaca que «ahora están prácticamente al precio de la época del boom, 2005-2006. Lo que ocurre que nos faltan viviendas. Nos entra un piso, lo anunciamos y tenemos cinco visitas el mismo día».