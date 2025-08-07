Arranca la pretemporada de un ilusionante PAN Moguer

El Club Balonmano Pedro Alonso Niño de Moguer de la temporada 2025-26 ya está en marcha. El cuerpo técnico liderado por Javier Ollero y Sergio Cruzado ya ha dirigido el primer entrenamiento de la pretemporada, que avanza con jugadores renovados, canteranos y fichajes.

El equipo amarillo ha realizado seis incorporaciones. Ha podido inscribir a los cubanos Daril González, Jorge Prent y Diosel Rondón, a los que ha sumado al gallego Iván Pérez Penedo, al portero brasileño Murillo Araujo Santana y el lepero Carlos González Villegas.

De la pasada temporada continúan un total de 12 jugadores. En esta lista se encuentran Esteban Medina, Fran Garrido, Javier Rengel, Juan Domínguez, Pedro Medina, Antonio Díaz, José Ángel López, Antonio Soriano, Alejandro Palomo, Manuel Beaus, Justo Gómez, Alejandro Guerrero,

Además han promocionado al primer equipo Rafael Medina, Kamal Benabdeslam Akanni, Rubén Delgado y José Ángel Soriano, así como el juvenil Manuel Díaz.

Campaña de abonados

Recientemente el club amarillo ha lanzado la campaña de abonados para la nueva temporada bajo el título 'Sempiterno. El tiempo pasa. El sentimiento permanece'.

Los abonos tienes un precio único de 35 euros para toda la temporada, mientras que los menores pueden entrar gratis.

«No es solo balonmano. Es una historia que se pasa de padres a hijos. Es un apellido que suena en la grada, en la pista y en los recuerdos. Son cientos de familias moguereñas que han crecido con un balón en la mano y el alma amarilla. Porque en Moguer, el PAN no se elige: se vive. Porque hay generaciones enteras que han llevado esta camiseta… y muchas más que la seguirán llevando», expone el club en sus redes sociales.