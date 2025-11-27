El Ministerio de Defensa distingue a Carolina Marín como Reservista de Honor

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha entregado a Carolina Marín un reconocimiento especial y su nombramiento como Reservista de Honor del Ministerio de Defensa por «ser un referente del deporte en España», durante la celebración de la IV Gala del Deporte Militar.

La onubense ha sido oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, tres veces campeona mundial, campeona en los Juegos Europeos de Cracovia 2023, y siete veces campeona de Europa.

En esta edición también se ha rendido homenaje a otros medallistas en campeonatos del mundo militar y a los deportistas paralímpicos militares y se ha conmemorado el 75º aniversario de la incorporación de España al Consejo Internacional del Deporte Militar.

Con el nombramiento de Reservista de Honor, el Ministerio de Defensa reconoce los «méritos excepcionales» de aquellas personas que, por su trabajo o actuaciones en el ámbito de la ciencia, la cultura o el deporte, se considere que son acreedores a ello.

Otros premiados

La selección femenina de fútbol, subcampeona de Europa, también ha sido reconocida en esta Gala del Deporte Militar, con el objetivo de distinguir a figuras «prominentes» del deporte español y celebrar sus valores compartidos con las Fuerzas Armadas junto a otros deportistas de «reconocido prestigio» como Rudy Fernández, María Pérez y Marcus Cooper, o la periodista María Escario. En años anteriores se ha distinguido a Carlos Sainz, Fernando Torres, Lidia Valentín o Vicente del Bosque, entre otros.

La ceremonia celebrada en la Escuela de Guerra y Liderazgo del Ejército, que se retransmitirá el viernes a las 12,15 horas por Teledeporte, ha combinado reconocimientos institucionales, distinciones a deportistas de elite, homenajes conmemorativos y actuaciones musicales, entre ellas la del artista Carlos Baute.