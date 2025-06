La prudencia de Carolina Marín: «El competir es secundario a día de hoy; no quiero llegar al punto de necesitar una prótesis»

Carolina Marín ha vuelto a mostrarse una vez más prudente sobre su reaparición en competición tras superar su tercera lesión grave de rodilla. A un año vista del Campeonato de Europa Huelva 2026 mira más por su salud que por la competición ahora mismo, como ha declarado en el marco del II Congreso AS Deporte en Positivo.

«Priorizo la salud al deporte, porque la vida sigue. A día de hoy, la rodilla me sigue respetando. Ahora, más que nunca, tengo que escuchar a mi cuerpo. El competir es secundario a día de hoy. Es algo que me ha costado mucho aceptar, pero mi rodilla está muy delicada y la meta es, simplemente, llegar a esos Europeos», ha resaltado la jugadora de bádminton onubense.

«Estoy en el final de mi carrera deportiva, soy consciente, pero quiero disfrutarlo» Carolina Marín

También compartió que «soy cabezona, pero también soy muy consciente. No quiero llegar al punto de necesitar una prótesis. Si no puedo acabar un entrenamiento, ahora, no lo termino. Me siento afortunada de seguir jugando al bádminton y eso, ahora, es mi medalla. Estoy en el final de mi carrera deportiva, soy consciente, pero quiero disfrutarlo».

Otro aspecto del que habló es la resiliencia, que para ella «significa mucho». De hecho manifestó que «la llevo tatuada en mi cuerpo. Me ha marcado tanto... cualquier obstáculo que se me ha presentado, lo he adaptado y lo he podido superar. Es ir más allá de la superación. Adaptarse y sobreponerse».

Carolina aseguró que el Europeo de Huelva es ahora su objetivo pero no una obsesión y que lo enfoca todo con más calma.