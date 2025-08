Carlos Martín, «contento, pero no satisfecho» tras ser quinto en el Campeonato de España con marca personal

Carlos Martín Romero (Trops Cueva de Nerja) fue quinto en el Campeonato de España Absoluto de pista al aire libre Tarragona con un mejor salto 15,88 metros, su nueva marca personal. El vigente campeón andaluz lo logró en su sexto intento. Previamente fue saltando 15,56, 15,35, 15,61, 15,58 y 15,67.

La victoria fue para el campeón olímpico en París 2024, Jordan Díaz, con un único y genial salto de 17,16. La plata fue para Marcos Ruiz Pérez (Grupompleo Pamplona At, 16,50) y el bronce para Ramón Adaliz Agustí (Cornellá Atlétic, 16,50 metros).

«Estoy contento, pero no satisfecho», señala a Huelva24.com el triplista lepero, que relata de su concurso que «me sentí muy cómodo en competición, lo único una pequeña tensión en el isquio derecho que estuvo al principio. Después ya se fue y pude seguir apretando». Agregó que le ayudó «mucho» que el día estuviese nublado y «no hiciera un calor excesivo, que ya sabemos cómo son las altas temperaturas en ciudades del Mediterráneo, así que tuvimos suerte».

Buscando los 16 metros

En cuanto al registro realizado, comenta que «la idea era irme de vacaciones con 16 metros y, de hecho, el de 15.88 pensaba que eran 16.00 o 15.99, pero no (risas)». Explica que «lo bueno que este año parece que me ha sentado bien la nueva carga de entrenamientos, muy adaptada a mí y a mi trabajo. Como leí, no recuerdo donde, encuentra un grupo de personas que te desafíen y te inspiren, pasa mucho tiempo con ellas y te cambiarán la vida». Considera que se ha rodeado de «muy buena gente» y «el resultado es óptimo».

Finalmente refleja que «se me ha hecho larga la temporada, pero ahora me da pena que se acabe por no haber conseguido el objetivo más grande, que es el Récord de Andalucía. Habrá que volver a buscarlo el año que viene». El actual récord de Andalucía absoluto de triple salto está en poder del jienense Manuel Marín Gámez (Unicaja Atletismo) desde el 21 de enero de 2012.