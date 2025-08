Héctor Santos, del infierno al cielo: «Hasta este sábado no sabía que podía volver a saltar como antes»

Todas las fases de la vida tienen un punto de inflexión y el regreso a sentirse atleta de Héctor Santos Llorente ha venido con un salto que deja atrás casi dos años de lesiones y dolores en su rodilla derecha. A finales de 2023 se sometió a una intervención sencilla en la rodilla derecha y desde entonces ha tenido que lidiar con una gran inflamación, sangrado y hasta la imposibilidad de andar. Con mucho esfuerzo ha ido dejando atrás todo eso y el sábado conquistó en Tarragona su primer título absoluto de Campeón de España de longitud con un salto de 8,09 metros.

«La verdad es que fue un día súper bonito, no podía salir mejor», declara feliz a Huelva24.com el atleta onubense tras lo vivido en una intensa final, donde superó a Jaime Guerra (8,08) y Eusebio Cáceres (8,04). Al respecto comenta que «fue una competición muy reñida y muy bonita vista desde fuera. Desde dentro con la concentración y la tensión lo vives de otra forma». De sus compañeros comenta que «se alegraron mucho por mí tanto Jaime como Eusebio. Saben lo que es estar lesionado de larga duración y son muy buenas personas los dos. Nos llevamos muy bien todos y más allá de la rivalidad dentro de la pista, fuera siempre habrá una gran relación».

«Hace unos meses era incapaz de saltar»

Santos llegó a esta cita repleto de dudas e incertidumbre y sin más aspiraciones que recuperar sensaciones. «Antes del Campeonato de España lo que me propuse fue salir feliz del foso pasase lo que pasase», admite, porque «hace unos meses era capaz de correr y hacer todo sin dolor, pero era incapaz de saltar. En el primer salto se me hinchaba la rodilla y del dolor tenía que parar. Pensé que simplemente no podría saltar nunca más».

Relata que «hace un mes me empezó a mejorar el dolor y podía hacer tres saltos sin dolor, hasta que pude hacer seis saltos hace dos semanas y en el campeonato casi ni lo noté. Los días después de saltar sí que son duros. Voy cojo hasta que se me va pasando».

Es por eso que subraya que «hasta este sábado no sabía que podía volver a saltar como antes. Lo máximo que había saltado era 7,57 y no tenía la sensación de saltar de forma natural como yo he sido siempre».

Un calvario de casi dos años

El saltador onubense fue operado de la rodilla derecha a finales de octubre de 2023 con un plazo de recuperación previsto de un mes. Tenía una bola de grasa y fibrosis pegada al menisco y tenían que limpiarle la zona, algo sencillo que se complicó. En la intervención tuvieron que cortar un poco la membrana sinovial y sangró mucho y también le explicaron que su cuerpo pudo tener una reacción anómala a la heparina. Se encontró sin poder hacer vida normal ni entrenar. Sintió ansiedad en ese limbo.

Acumuló meses con la rodilla muy hinchada, con falta de movilidad y fuerza, caminando con muletas y mucha preocupación porque se alejaba la posibilidad de pelear por los Juegos de París. Su calvario fue más allá y se extendió, mientras peleaba por recuperarse lentamente, por no perder las ganas. No ha sido hasta 2025 que vio la luz, pero incluso más recientemente no se sentía normal.

Para reencontrarse con su forma de saltar previa a la lesión considera que «creo que ayudó afrontar de otra forma la competición, sin presión de marcas, puestos o resultados». Y así, cuando apenas estaba intentando dejar atrás esta fase de dolor, logró lo que no había conseguido antes al mejor nivel, cuando subía al podio y peleaba el título pero no lo conseguía. «Es lo bonito del atletismo, que hay veces que cuando menos te lo esperas, consigues lo que siempre has querido», resalta.

Una última competición esta temporada

Héctor Santos descarta ir a por la marca mínima necesaria para el próximo Mundial, pero espera poner el broche a la temporada con una competición más. «Si puedo el 14 en el Meeting de Guadalajara, pero dependerá de cómo va respondiendo la rodilla estos días, que acabé muy dolorido. Pero sin objetivo de ir al Mundial, simplemente saltar para seguir cogiendo confianza y puntos de cara al año que viene».