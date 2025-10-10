Sandro Martín (Huelva TSV), subcampeón absoluto de Andalucía

El pasado sábado, el club onubense de Judo Huelva TSV se desplazaba hasta Córdoba para disputar el Campeonato de Andalucía en categoría Absoluta, con el técnico Santiago Mazarío y los deportistas Sandro Martín, Pedro Gómez y Rafael Jiménez.

Sandro Martín se proclamó subcampeón autonómico absoluto tras ceder de manera muy ajustada en el combate final, sumando una medalla más a su palmarés deportivo.

Pedro Gómez, en su categoría de peso -73Kg, tras realizar un combate igualado en puntuación, un error puntual le alejó de las opciones de medalla. Rafael Jiménez (-81Kg), tras llegar a cuartos de final, cedió en cuartos de final para tener que conformarse con un séptimo puesto.

Además, la entidad deportiva estuvo presente el mismo fin de semana en otra edición de la Feria del Deporte onubense, organizada por Onupolis y el Ayuntamiento de Huelva, en la que miles de jóvenes escolares pudieron acercarse y conocer todas las posibilidades deportivas que la ciudad posee. De esta manera, el Huelva TSV sigue preparándose cada día en las instalaciones del Polideportivo Diego Lobato para sus próximos compromisos.