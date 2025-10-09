El regreso de una de las jugadoras que mejor entendió lo que es ser una 'espartana': «En Huelva pasé de ser una niña a una mujer»

El Fundación Cajasol Sporting de Huelva vuelve a abrir las puertas de su casa a una de sus jugadoras más emblemáticas: Ana Hernández, que regresa seis temporadas después de su salida. Con diez años como espartana a sus espaldas, la atacante escribió páginas doradas en la historia del club con 269 partidos disputados, 22.860 minutos jugados y 87 goles. Un legado que ahora se reaviva con la ilusión de un nuevo comienzo.

Ana llega además como una futbolista polivalente, capaz de desenvolverse tanto en posiciones de delantera como de centrocampista, lo que la convierte en un refuerzo versátil y de gran valor para la plantilla.

Para Ana, volver a vestir de albiazul significa mucho más que un fichaje: «Volver a vestir esta camiseta es algo muy especial. Es como cerrar un círculo y, al mismo tiempo, empezar otro lleno de ilusión. Aquí crecí, me formé como jugadora y, sobre todo, como persona. Volver a casa después de tanto tiempo es una mezcla de nostalgia, orgullo y ganas. Es un sitio donde siempre me he sentido querida, y poder defender estos colores otra vez me llena de emoción».

Su primera etapa en el Sporting estuvo marcada por el crecimiento personal y deportivo. «Son muchísimos recuerdos. Pienso en mis primeros entrenamientos, en las compañeras que se convirtieron en familia, en los viajes interminables pero llenos de risas… Este club fue mi casa durante muchos años, y viví momentos que me marcaron para siempre. Crecí aquí, pasé de ser una niña a una mujer, y eso no se olvida. Todo lo que soy hoy tiene un pedacito de esos años», recuerda con emoción.

Entre esos recuerdos imborrables, hay uno que sobresale en letras de oro: la Copa de la Reina conquistada en 2015. «Aquel título fue mágico. Fue el reflejo del esfuerzo, la unión y el compromiso de un grupo que creía que todo era posible. Nadie nos regaló nada ni mucho menos y eso lo hizo aún más especial. Recuerdo la final como si fuera ayer: la emoción, los nervios, y sobre todo, la alegría al escuchar el pitido final. Fue un sueño cumplido, y cada vez que lo recuerdo me vuelve a recorrer ese mismo cosquilleo de felicidad».

La delantera sevillana vuelve seis años después al Sporting Huelva h24

Ahora, Ana regresa con un rol muy claro: aportar experiencia, liderazgo y compromiso. «Quiero aportar experiencia, serenidad y compromiso. Después de tantos años fuera, vengo con una mentalidad muy clara: ayudar al equipo en todo lo que pueda. En lo deportivo, dar siempre el máximo y ser una compañera en la que se pueda confiar. En lo humano, me gustaría ser alguien que sume, que apoye y que contagie ilusión. Creo mucho en la fuerza del grupo, y quiero aportar a ese ambiente positivo dentro del vestuario».

Su vínculo con Huelva es inquebrantable: «Huelva representa una parte muy importante de mi vida. Es mucho más que una ciudad: es recuerdos, personas, momentos, aprendizaje… Aquí crecí, aquí encontré mi pasión y aquí viví algunos de los días más bonitos de mi carrera y de mi vida. Siempre digo que Huelva me hizo futbolista, pero también me hizo mejor persona. Volver es volver a mis raíces».

"Que la gente vuelva a sentir la magia"

De cara al futuro, la atacante tiene metas muy claras, tanto personales como colectivas: «A nivel personal, quiero disfrutar de cada momento, seguir creciendo y aportar mi granito de arena para que el equipo esté donde merece. En lo colectivo, tenemos la ilusión y el compromiso de luchar por estar arriba, de hacer una gran temporada y devolverle a la afición esa alegría y orgullo que siempre nos han transmitido. Mi mayor meta es que el equipo sea feliz y que la gente vuelva a sentir la magia del Sporting».

Con su regreso, el Fundación Cajasol Sporting de Huelva recupera a una de sus referentes, una jugadora que forma parte de su historia y que quiere volver a escribir nuevas páginas de gloria junto a la familia albiazul.