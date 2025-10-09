La Aemet afina las predicciones en Huelva: ¿lloverá durante el puente de octubre?

El Levante español y las islas Baleares no van a dejar de padecer las consecuencias del sobrecalentamiento del Mediterráneo. Es curioso que todos apunten a las danas y a las vaguadas y que no se dé por hecho que la tremenda energía que guarda el caldero mediterráneo debe escapar lógicamente. Es esa cantidad de humedad ascendente la que al encontrar en niveles medios o altos de la atmósfera temperaturas muy bajas, se condensa y precipita dejando enormes cantidades acumuladas de lluvia, y en poco tiempo.

Las consecuencias, las precipitaciones abundantes y en ese poco tiempo que apuntamos, podrían llegar incluso hasta la provincia de Huelva, como este fin de semana, que se espera que el viernes, al tiempo que se descuelga la dana Alice de una vaguada que se acerca por el norte de España, ronden a la provincia de Cádiz, y todo por la forma en que la Corriente de Chorro se conforma, que no tiene por qué ser una serie regular o uniforme de vaguadas y dorsales, sino que como en este caso se trata de una cuña dibujada de noreste a oeste. Y en superficie, el aire cálido y cargado de humedad del mar Mediterráneo, seguirá ascendiendo y condensándose para provocar esas cataratas que serán portada de noticiarios este fin de semana.

Lluvias y tremendas, por mucho que tanto el movimiento de una dana como la cantidad de precipitación que puedan dejar sobre un territorio u otro sean absolutamente imprevisibles. En Huelva, como verán a continuación y como señalan también las últimas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), de agua nada, ni vientos siquiera que nos puedan sobresaltar, solo el Sol en todo lo alto y temperaturas que a pesar de la bajada de hoy jueves, se recuperarán algún que otro grado en los días que siguen para regalarnos un fin de semana excepcional. Buen tiempo en suma. Veamos por comarcas que vamos a tener este finde.

La previsión de la Aemet para el puente de octubre aemet

Predicción por comarcas para el fin de semana

Sierra. En las zonas más bajas se podrán alcanzar los 38ºC este fin de semana, mientras que las mínimas no bajarán de los quince. En las zonas más altas la temperatura subirá hasta un par de grados menos, o incluso tres, mientras que las mínimas serán muy similares, alrededor de los catorce grados. Buen tiempo, soleado y sin apenas nubes. La dana queda lejos y continuamos con una situación anticiclónica, pues las bajas relativas quedan en el litoral norteafricano y a la provincia de Huelva no le va a afectar. Escasa nubosidad, pasajera, y vientos flojos o muy flojos de levante.

Andévalo. En la Raya se podrían alcanzar los treinta grados este fin de semana, mientras en el resto se quedarán alrededor de los 28ºC y en el caso de las mínimas los 16ºC serán comunes a toda la comarca. Nubosidad escasa que debido al aire cálido ascendente, por las inusuales temperaturas que estamos teniendo en este veroño, podrían dejar algunas gotas en la tarde de hoy jueves, día en que soplará del norte mayormente, para cambiar a partir de mañana en todo el Andévalo a vientos de levante flojos o muy flojos.

Campiña-Condado. Según vayamos desplazándonos del este al oeste de la Campiña, las temperaturas subirán un par de grados desde los 27ºC que tendremos en las localidades más a levante. Las mínimas entre los 17ºC y los 18ºC también algo más altas en la parte más occidental. Vientos flojos de poniente a partir de mañana viernes. En cuanto a la nubosidad, muy escasa, aunque como ocurre en algunas localidades del Andévalo, no quita que entre esas nubes cicateras a alguna le de por dejarnos cuatro curiosas gotas este jueves o el viernes. En resumen, un fin de semana magnífico para un otoño que se sale de lo normal.

Litoral. Un tiempo excepcional en todo el litoral, con temperaturas suaves que no subirán hasta los 30ºC y se quedarán rondando los 28ºC en las zonas más alejadas a la costa, donde lógicamente tendrán un grado menos o dos en lo que respecta a las máximas. En cuanto a las mínimas, muy agradables también, pues el fresquito de la mañana de hoy no se volverá a repetir y todo el fin de semana tendremos una subida de tres grados, desde los quince de hoy a los dieciocho de todo el fin de semana. Los cielos despejados con alguna nube anecdótica que pasará prudentemente. Vientos flojos y variables.