El Torneo Solidario Fundación Ángel Muriel recauda cerca de 6.000 euros para la investigación contra el cáncer Gracias a esta recaudación, los próximos premios podrán seguir reconociendo la excelencia en investigación médica y enfermera

La XI edición del Torneo de Golf Solidario organizado por la Fundación Ángel Muriel ha cerrado con una recaudación cercana a los 6.000 euros, toda ella destinada a respaldar las convocatorias de sus reconocidos premios de investigación, centrados en el cáncer.

Gracias a la generosidad y el compromiso de numerosas entidades, empresas, participantes y simpatizantes, la recaudación se ha logrado mediante donaciones específicas de organizaciones, aportaciones directas en modalidad «fila 0», los green fees de los 161 jugadores que compitieron y las contribuciones derivadas del «cubierto solidario» en el almuerzo de clausura (que reunió a 160 comensales). Todo este esfuerzo económico se canalizará hacia los premios que anualmente impulsa la Fundación.

Uno de los galardones financiados por estos fondos es el Premio de Investigación Médica en el ámbito oncológico, dotado con 6.000 € y que espera convocar próximamente su IX edición. Este galardón, convocado a nivel nacional, busca reconocer proyectos médicos con innovación científica y alto rigor.

Además, la Fundación organiza el Premio de Investigación en Enfermería en Cuidados Oncológicos y Paliativos, dotado con 2.000 €, que también tiene amplio alcance nacional y busca estimular la labor investigadora de los profesionales de enfermería en oncología y paliativos. Actualmente se encuentra abierta la VII convocatoria de dicho premio.

Eventos solidarios

Además de los dos premios de investigación, la Fundación Ángel Muriel promueve la divulgación social mediante eventos solidarios como su Torneo de Golf, participa en conferencias y campañas para sensibilizar contra el cáncer, apoya a pacientes y familias colaborando con el Área de Oncología del Hospital Juan Ramón Jiménez, impulsa el talento joven a través de becas para profesionales biomédicos y sanitarios, y realiza una destacada labor solidaria con la donación de 50 toneladas de pescado a entidades sociales de Huelva.

