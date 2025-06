El sector hotelero de Huelva, pendiente de las reservas de última hora para mejorar los datos del verano de 2024

El sector hotelero de Huelva prevé que las ocupaciones de la temporada estival de este año oscilen entre el 75,99% del mes de junio y el 79,95% del mes de julio, con un 75,54% el mes de agosto. Ya en septiembre, esas cifras caerían hasta el 57,04%, según la encuesta realizada por la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva (Aphh), miembro del Círculo Empresarial de Turismo (CETH).

Según ha indicado la asociación en una nota, estos datos no son nada positivos porque supodrían descensos en todos los meses con respecto al año anterior. Así sería un -2,6% para junio, -5,36% para julio, un 6,61% menos en agosto y hasta un -25% para septiembre.

Estas cifras se incluyen en un análisis de la campaña estival para conocer la evolución de la actividad económica y que se dirige a todos los miembros de la Aphh. Aunque reconocen que los datos no son positivos, en el sector los interpretan en sentido de que «están marcados por la evolución de la demanda de última hora como viene siendo habitual en los últimos años post pandemia», según remarca la asociación.

Así, los resultados de la encuesta destacan que las reservas de última hora «se hacen notar especialmente para los meses de agosto y septiembre donde los diferenciales entre las previsiones y reservas cerradas a estas fechas con respecto a los resultados definitivos de esos periodos en 2024 son significativamente más negativos».

Señala la asociación que, aún así, la tendencia reflejada en los resultados de la encuesta realizada por la patronal turística provincial, recoge que para el 56,7% de los encuestados los datos de evolución de las reservas para los próximos meses son «similares o iguales a los obtenidos en 2024», mientras que para el 30% serán «mejores» y para el 13,3% «peores» que los datos de cierre del pasado año.

La asociación se suma a las quejas pro los problemas de conectividad que tiene el destino: «Unos juegan en campos de Primera División y nosotros en terreno enfangado»

Por otra parte, indica la asociación que la tendencia que mantienen los 'pick ups' -la estimación que se hace en el incremento o disminución de las habitaciones reservadas entre dos fechas concretas y en un período de tiempo específico- por el momento es «positiva», lo que «marca una tendencia muy similar de cara a los resultados finales de cierre en estos momentos en comparación con el año 2024«.

Analizados los datos, desde el sector han destacado el «gran trabajo que desarrolla el conjunto de las empresas en contraposición con las dificultades a las que se enfrentan día tras día», especialmente «las derivadas de la nefasta conectividad del destino, tanto externas como interna«. »Las deficiencias que mantienen y empeoran día tras día, no hacen más que abrir la brecha existente desde hace décadas con respecto a otros destinos competidores«, remarca la asociación.

Al respecto, la asociación lamenta que «ya no solo es que no se mejora si no que se va hacia atrás en este asunto», por lo que manifiesta que «es como jugar una liga donde los adversarios juegan en campos de césped de primera división», mientras que el sector de Huelva lo hace «en un campo de tierra habitualmente enfangado« y subraya que »por mucho que el sector trabaje y se esfuerce, antes o después podría dejar de ser competitivo«.

«De que las administraciones tomen nota y aporten soluciones a corto, medio y largo plazo dependerá la evolución de la demanda de cara a los próximos años», concluye la Asociación Provincial de Hoteles de Huelva.

Por zonas: la Costa Oriental, a la cabeza en reservas

El análisis de los datos por zonas muestran que los alojamientos de la Costa Oriental son los que presentan el mayor dato de reservas ente junio y septiembre -86,6% en junio, 88,29% en julio, 78,45% en agosto y 81,45 en septiembre-, mientras que Huelva capital registra una ocupación del 75,78% en junio, del 75,97% en julio, en agosto del 80,38% y del 76,71% en septiembre.

De otro lado, los municipios de Punta Umbría y Cartaya registran una ocupación del 73,42% en junio, 83,88% en julio, 79,50% en julio y 55,58% en septiembre. La de Islantilla/Lepe/Isla Cristina es de 79,07% en junio, del 82,44% en julio, del 80,08% en agosto y del 65,10% en septiembre, mientras que en Ayamonte es de 62,98% en junio, del 72,54% en julio, del 78,65% en agosto y del 62,25% en agosto.

Asimismo, la zona de interior de la provincia registra unos datos de ocupación del 51,80% en junio, del 82,63% en julio, del 81,78% en agosto y del 67,04% en septiembre, superando en algunos meses a zonas de costa.