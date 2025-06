El mensaje de Victoria Federica tras vivir la Romería del Rocío 2025: «Todo lo que me habían contado...»

El pasado fin de semana se celebró la Romería del Rocío 2025, uno de los acontecimientos más importantes del año en Andalucía que cada año, como es tradición, cuenta con la presencia de miles de rocieros y peregrinos procedentes de toda España. Algunos de ellos, incluso, son rostros muy conocidos de la sociedad que se han dejado ver por la aldea durante estos días.

Es el caso de Victoria Federica, que este año ha realizado el camino del Rocío por primera vez con la Hermandad de Triana. La influencer pudo disfrutar de una experiencia única, como ella misma ha expresado recientemente a través de un emotivo mensaje que publicó en su perfil de Instagram (@vicmabor).

El mensaje de Victoria Federica sobre su experiencia en El Rocío

La sobrina del Rey Felipe VI publicó un post en redes sociales donde expresó su sentir tras realizar el camino del Rocío, afirmando que se trataba de una vivencia increíble que volverá a repetir. También quiso agradecer el cariño que había recibido por parte de las personas que la acompañaron en esta experiencia.

«Todo lo que me habían contado sobre el camino se queda corto. No sabía lo que era hacerlo, ahora sé que no será el último. Muchísimas gracias a todas esas personas con las que he pasado momentos muy muy especiales. Gracias a Carmen y a Conce por las risas durante estos días y anécdotas que me llevo para siempre. ¡Viva Triana y viva la Virgen del Rocío!», afirma Victoria Federica en el post donde también ha compartido algunas imágenes durante la Romería del Rocío 2025.

Hacer el camino es una experiencia única y la influencer lo ha podido comprobar en primera persona. Una vivencia cargada de emoción que Victoria Federica está dispuesta a repetir, tal y como ella mismo ha confirmado en sus redes sociales.