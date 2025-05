El chef José Andrés y su truco para que las fresas estén más buenas: «Es un gesto mínimo, pero cambia todo»

El renombrado chef José Andrés ha compartido un sencillo truco para realzar el sabor de las fresas: añadir unas gotas de vinagre. Este gesto mínimo, como él mismo asegura, intensifica el dulzor natural de la fruta y equilibra su acidez, ofreciendo una experiencia gustativa más rica y compleja.

El procedimiento es simple: después de lavar y, si se desea, cortar las fresas, se les añade una pequeña cantidad de vinagre—puede ser de vino, de manzana o balsámico—y se dejan reposar durante unos minutos. Este proceso permite que la acidez del vinagre actúe como potenciador de sabor, resaltando las notas dulces y aromáticas de las fresas .

«Es un gesto mínimo, pero cambia todo», aseguraba en una entrevista en TikTok el chef sobre este truco, que potencia el sabor de este fruto tan típico de Huelva. Eso sí, tal y como recomienda José Andrés, es fundamental usar un buen vinagre, de calidad, y no excederse con él. «Lo importante es que no lo domine, sino que lo despierte».

Pelar las fresas

Para quienes buscan una experiencia aún más intensa, el reputado chef sugiere pelar las fresas, ya que eliminar las pequeñas semillas de la superficie permite disfrutar de una textura más suave y favorece una mejor absorción del vinagre y el azúcar durante la maceración.

El chef describe esta experiencia como única, afirmando que «no hay nada como cuando tus labios tocan unas fresas sin piel» .

«Hasta que no comes una fresa pelada, no puedes decir realmente que has probado las fresas«, llega a afirmar.

José Andrés es un chef y humanitario hispano-estadounidense que ha desarrollado una destacada carrera culinaria y filantrópica. En el ámbito gastronómico, es conocido por popularizar las tapas en Estados Unidos y por dirigir el grupo José Andrés Group, que opera más de 40 restaurantes en diversas ciudades. Pero además de por su faceta culinaria José Andrés es reconocido por su labor humanitaria con su organización World Central Kitchen (WCK), dedicada a proporcionar comidas en zonas afectadas por desastres naturales y crisis humanitarias.