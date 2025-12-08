El mejor pulpo de Huelva se sirve en este bar de Isla Cristina: «Cuesta encontrarlo, pero la recompensa es grande»

La gastronomía de Huelva destaca por la calidad de sus productos del mar, lo cual se nota en las especialidades que ofrecen sus bares y restaurantes. El cazón del Bar Restaurante Casa Miguel, las coquinas con mantequilla de trufa del Restaurante Ultra Marino, las puntillitas del Chiringuito Bárbaro, el morrillo de atún del Restaurante Casa Luciano o la raya al pimentón de Casa A'Poliña Calviño son solo algunos ejemplos de una cocina que aprovecha al máximo lo que llega a diario de la costa.

Y entre todos esos platos, el pulpo ocupa también un lugar destacado, habiendo un establecimiento que marca la diferencia por la forma en la que lo prepara. Concretamente, en un bar de Isla Cristina es donde se sirve el que muchos consideran el mejor pulpo de Huelva.

Este es el bar de Isla Cristina que sirve el mejor pulpo de Huelva

A pocos minutos andando de la playa de Isla Cristina se encuentra un local que los vecinos conocen bien. Se trata de la Taberna Victoria, un establecimiento de barrio donde siempre hay ambiente, lo cual ya dice mucho del sitio. Destaca por ofrecer un servicio atento y precios ajustados, lo que ha convertido este bar en un punto fijo para quienes buscan comer bien sin complicarse.

Taberna Victoria Dirección: calle Valencianos, s/n - 21410 Isla Cristina, Huelva.

Teléfono: 672 63 75 82.

Horario: los lunes, de 09.30 a 17.30 horas; martes y miércoles abre a las 10.00 horas, jueves y viernes, de 10.00 a 23.00 horas; el sábado, de 11.00 a 15.00 horas y de 18.30 a 22.00 horas; y los domingos, de 12.00 a 17.00 horas.

Web: no tiene, sino página de Facebook.

La cocina de la Taberna Victoria es casera, con productos de calidad y elaboraciones bien ejecutadas. El pulpo es su plato estrella, al igual que el atún; ambos platos son resaltados en la Guía Repsol: «Atún en aceite casero o buen pulpo en este lugar clásico de Ayamonte fundado en 1904 donde también se puede pedir alguna tosta. Cuesta encontrarlo pero la recompensa es grande».

Plato de pulpo servido en la Taberna Victoria Facebook / Taberna Victoria

Asimismo, la carta de este bar reúne tapas, raciones y sugerencias del día, además de otras propuestas que van desde el bacalao hasta mariscos y carnes ibéricas. También ofrecen menú diario por 13 euros, opciones para vegetarianos, celíacos, diabéticos y personas con alergias, así como postres caseros y una selección cuidada de vinos. Todo ello hace que la Taberna Victoria destaque como uno de los referentes gastronómicos de Isla Cristina y de toda Huelva.