Adjudicado el contrato para la instalación de césped artificial en el campo de fútbol Cristo Pobre de Huelva

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva ha aprobado la adjudicación del contrato de ejecución de los trabajos de instalación del césped artificial en el campo de fútbol del Cristo Pobre a Urban Global 2008 por un importe de 414.739 más IVA, lo que eleva la intervención a 501.834 euros. Las obras comenzarán en septiembre y el plazo de ejecución es de cuatro meses, por lo que «si todo marcha según lo previsto podría estar operativo antes de finales de año», señalan desde el Consistorio.

En marzo se aprobaba una modificación presupuestaria para sacar adelante este proyecto que permitirá dejar atrás las imágenes frecuentes de un campo encharcado cuando llovía y que no podía ser usado por los jugadores que usan estas instalaciones. En los próximos días se formalizará el contrato para que los trabajos puedan empezar a lo largo del mes de septiembre.

Desde el Consistorio remarcan que el Campo de Fútbol Cristo Pobre es una instalación «emblemática» para Huelva, utilizada por «numerosos» equipos y asociaciones deportivas locales. Se trata del único campo de albero que queda en uso en Huelva. «Se cumple así con un compromiso de la alcaldesa, Pilar Miranda, y da respuesta a una demanda histórica de cientos de vecinos de la barriada y su entorno, que podrán disfrutar dentro de unos meses con un terreno de juego moderno, con todas las comodidades y adaptado a las necesidades actuales».