El arranque de la Feria del Caballo de Huelva sabe a choquito frito: «Cada año va a más»

La Feria de Otoño y del Caballo se ha ganado un espacio propio en el calendario festivo de Huelva y su comienzo siempre sabe a choquito frito. Su crecimiento año a año es la prueba de que se trata de un evento que gusta e interesa a una buena parte de los onubenses, identificados con esta forma de celebrar la vida.

El Parque Alcalde Juan Ceada se convierte desde esta noche en un reino independiente, donde un desfile continuo de alegría se encarga de que los problemas no se adentren en sus dominios. En sus calles y casetas las reuniones de amigos se rinden al arte de disfrutar de la convivencia, de beber el tiempo con vino, cerveza o rebujito, de saltarse la rutina y la dieta a golpe de tapa y plato, de bailar y cantar como terapia colectiva. Su liturgia viene a aliviar las secuelas del síndrome postverano, las dolencias de la vuelta al cole, las preocupaciones de todo lo que vendrá. Los pensamientos que tantas vueltas dan en las cabezas, caen al albero para ser revoleados por caballos y ruedas de carro.

Esta fiesta viene haciendo del hábito de reunirse en octubre una costumbre que se encamina a ser tradición. Entre estos ritos de reciente instauración está el de la cena del choquito frito, un delicioso preámbulo para una completa programación. Antes de la propia inauguración del evento, las reuniones estrenan caseta este año con la deliciosa excusa de degustar uno de los grandes protagonistas de la gastronomía onubense. Se despliegan decenas de platos de chocos fritos, cuyo interior desaparece sin más magia que el hambre de feria. Con más o menos sal, con o sin limón, pero en su punto de fritura, se mastican con ahínco, sin miedo a la indigestión. Pero también se degustan gambas, jamón y otras exquisiteces. Cada bocado en mitad de una agradable conversación es un paso hacia un bienestar que se siente imperecedero.

Así lo viven en cada caseta, cada una con sus estilo y su ambiente. Algunas hasta con música en directo. Unos cenan de pie y otros sentados. Bien arregladitos ellas y ellos, con su mejor sonrisa, ponen la acción en el marco con las paredes forradas, cuajadas de adornos y flores y motivos bien cuidados que podrían valer un premio.

«Son días en los que te lo pasas muy bien»

«Esto cada año va a más. Nuestra reunión ha ido creciendo año a año. Esta noche es la más tranquilita, pero son días en los que te lo pasas muy bien, con amigos, con buena comida y música», explica en una caseta un joven a Huelva24. Al lado su compañera, asegura que con lo que más disfruta es «bailando y cantando», aunque «esta noche me voy a reservar un poco o acabo ronca. Quedan tres días».