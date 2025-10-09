Estas son las actuaciones que animarán la Feria del Caballo de Huelva: horario de los conciertos en las casetas

La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva regresa desde este mismo jueves al Parque de Zafra convertida en una de las citas más esperadas del calendario festivo onubense. Aunque el protagonismo recae, como siempre, en el mundo del caballo , la música también será una de las grandes protagonistas gracias a la programación de conciertos y actuaciones que llenarán de ritmo y ambiente las casetas públicas.

Y es que, aunque la mayoría de las casetas del recinto son privadas, los visitantes podrán disfrutar de espacios abiertos a todo el público, como las casetas del Ayuntamiento de Huelva, o de organizaciones como la Asociación Huelva Ecuestre o la Hermandad del Rocío de Huelva, que ofrecerán una variada agenda musical hasta el próximo domingo.

Una programación musical que apuesta por los artistas locales, el espíritu rociero y el flamenco más festivo para ponerle la banda sonora a estos días de fiesta.

Caseta del Ayuntamiento de Huelva Viernes, 10 de octubre. 23.00 horas: Andares

Sábado, 11 de octubre. 18.00 horas: Cantares. 23.00 horas: Rocío Orta

Domingo, 12 de octubre. 18.00 horas: Calle Botica. 23.00 horas: Nono Ortiz y Gabriel Vela

Caseta de la Asociación Huelva Ecuestre Jueves, 00.00 horas: De flamencas maneras

Viernes, 10 de octubre. 00.00 horas: Sabor a calle

Sábado, 11 de octubre. 20.00 horas: Selu Albarrán. 00.30 horas: Rocío Orta

Domingo, 12 de octubre. 19.00 horas: Aires de Huelva

Caseta de la Hermandad del Rocío de Huelva Viernes, 10 de octubre. 19.30 horas: Javi Zapato

Sábado, 11 de octubre. 23.30 horas: Coro de la Hermandad del Rocío de Huelva

Domingo, 12 de octubre. 19.00 horas: Óscar Giraldo. 22.00 horas: Coro Joven de la Hermandad

Actividades ecuestres y tradición

Más allá de la música, la feria mantiene su esencia con una completa programación dedicada al mundo del caballo, con paseos de jinetes y enganches, que este año se trasladan también al centro de la ciudad en la jornada del sábado, exhibiciones de doma vaquera, y otras actividades organizadas por la Asociación Huelva Ecuestre, que cada año convierte este evento en una referencia regional para los amantes del caballo.

Así, el parque de Zafra se transformará durante cuatro días en un espacio de convivencia, tradición y folclore andaluz, con ambiente familiar, flamenco y un aroma inconfundible a feria de octubre.