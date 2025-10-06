Guía de la Feria del Caballo de Huelva 2025: fechas, programación, mapa y casetas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2025 se celebra del 9 al 12 de octubre en el Parque Alcalde Juan Ceada Infantes, más conocido como Parque de Zafra, y llega este año con importantes novedades: estará dedicada al municipio de Palos de la Frontera, incluirá una nueva calle en el recinto que rendirá homenaje al cantaor Vicente Redondo 'El Pecas' y contará con un gran paseo de enganches por las calles de la ciudad.

Organizada por el Ayuntamiento de Huelva junto a la Asociación Huelva Ecuestre, la feria consolida su formato tras el éxito de ediciones anteriores y se presenta como una cita imprescindible para los amantes del caballo, la música y las tradiciones onubenses.

Fechas, ubicación y claves de la edición de 2025 Del 9 al 12 de octubre de 2025

Parque Alcalde Juan Ceada Infantes (Parque de Zafra)

Dedicada a Palos de la Frontera

Nueva calle en el recinto: Vicente Redondo 'El Pecas', con siete nuevas casetas

Desfile de enganches por las calles de Huelva el sábado 11 de octubre, con más de quince carruajes de nueve modalidades distintas

Cartel oficial obra del artista Chema Riquelme, que combina acrílico, óleo, spray y collage para reflejar la unión entre la tradición marinera, la religiosidad popular y la pasión por el caballo

Programación por días

Jueves, 9 de octubre (acto previo)

22.00 horas – Cena del Choquito frito, antesala tradicional de la feria.

Viernes, 10 de octubre

De 12.00 a 20.00 horas – Paseo de caballos y enganches por el recinto ferial.

13.00 horas – Inauguración oficial de la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2025.

13.30 horas – Recepción institucional a los representantes de Palos de la Frontera, municipio homenajeado.

14.00 horas – Inauguración de la nueva calle Vicente Redondo 'El Pecas'.

23.00 horas – Concierto de Andares en la Caseta Municipal.

Sábado, 11 de octubre

De 12.00 a 20.00 horas – Paseo de caballos y enganches por el recinto ferial.

12.00 horas – Paseo de Enganches por las calles de Huelva. Recorrido: Parque Juan Ceada – Av. Julio Caro Baroja – Av. Villa de Madrid – Av. Italia – Plaza del Punto – Av. Martín Alonso Pinzón – Ayuntamiento – Calle Palos de la Frontera – Plaza Quintero Báez – Av. Pablo Rada – Plaza Dinastía de los Litri – Av. Cabezo de la Joya – Plaza de la Merced – Paseo Independencia – Calle San José – Av. Julio Caro Baroja – Parque Juan Ceada.

13.30 horas – Exhibición de Enganches, comentada por Israel de la Cinta.

18.00 horas – Concierto de Cantares en la Caseta Municipal.

20.00 horas – Concierto de Rocío Orta en la Caseta Municipal.

Domingo, 12 de octubre

De 12.00 a 20.00 horas – Paseo de caballos y enganches por el recinto ferial.

13.00 horas – Acto de reconocimiento por el X Aniversario de la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva, en la Caseta de la Asociación Huelva Ecuestre.

17.00 horas – Exhibición de doma vaquera, con la participación de jinetes de toda la provincia y comentario de José Antonio Madrigal «Macha».

18.00 horas – Concierto de Calle Botica en la Caseta Municipal.

23.00 horas – Concierto de Nono Ortiz en la Caseta Municipal.

04.00 horas - Fin de la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva.

Casetas y recinto ferial

La Feria contará con más de medio centenar de casetas, entre ellas las siete nuevas instaladas en la calle Vicente Redondo 'El Pecas'. Cada una ofrecerá ambiente festivo, gastronomía típica y música en directo, convirtiendo el parque de Zafra en el epicentro de la vida social durante el puente del Pilar.

Así, el recinto ferial del Parque de Zafra contará con:

- Caseta Municipal con programación musical diaria.

- Caseta de la Asociación Huelva Ecuestre.

- Zona ecuestre y pista de exhibiciones.

- Paseo central para caballos y enganches.

- Calle Paco Toronjo -casetas-.

- Calle Nueva -casetas-.

- Calle Arcángel -casetas-.

- Calle Teresa Real -casetas-.

- Calle Perlita de Huelva -casetas-.

- Calle Niño Miguel -casetas-.

- Calle Martirio -casetas-.

- Calle Vicente Redondo 'El Pecas' -casetas-.

La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2025 refuerza su identidad como uno de los grandes encuentros festivos del calendario onubense: una cita donde tradición, música, gastronomía y pasión por el mundo ecuestre se dan la mano en el corazón de la capital.