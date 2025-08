Alquilan un piso en Matalascañas sin el permiso de la dueña y pide 300 euros por la reserva: «Estoy alucinando por la cantidad de personas que han podido ser estafadas»

En verano, mucha gente recurre a los alquileres vacacionales para pasar unos días fuera de casa, sobre todo en zonas de playa. Plataformas como Airbnb o Booking hacen que sea fácil reservar un piso o apartamento sin intermediarios, lo que ha popularizado esta opción frente a los hoteles. Matalascañas, por su cercanía al Parque Nacional de Doñana y su amplia playa, es uno de los destinos más buscados en Andalucía para este tipo de estancias.

Sin embargo, este tipo de alquiler no está libre de riesgos. Aunque estas plataformas cuentan con filtros y sistemas de verificación, también hay casos de fraudes y engaños. Anuncios falsos, suplantación de identidad o pisos alquilados sin el permiso del propietario son algunos de los problemas que pueden encontrarse. Uno de estos casos ha salido recientemente a la luz en Matalascañas, donde una mujer ha denunciado que alguien está alquilando su piso sin su autorización. Se trata de Belén, quien explicó lo ocurrido en el programa 'Vamos a ver', de Telecinco.

Un estafador alquila un piso en Matalascañas sin el permiso de la dueña

Según testimonio de la propia víctima de la estafa, fue ella misma quien puso en alquiler su vivienda y, poco después, fue contactada por una persona interesada. «Él me llamó y me dijo que le habían dado mi número. Yo le dije que el piso estaría en alquiler a partir de octubre, pero de momento no lo estaba. Me dijo que le habían estafado en Isla Cristina, que tenía tres hijos y me pidió por favor que se lo alquilase al menos una semana en septiembre. Me vendió la pena y le dije que sí«, afirmó Belén.

En un principio, todo parecía normal, pero pronto el supuesto inquilino comenzó a pedirle datos personales, fotografías del piso, un vídeo del interior del inmueble e, incluso, la referencia catastral y el documento que acreditase si el inmueble estaba registrado como piso turístico. Belén se negó a enviarle este tipo de información, pero eso no impidió al estafador utilizar el material que ya tenía para crear anuncios falsos en varias páginas web.

Usando las fotos que ella había compartido durante la conversación, publicó el piso como disponible para el mes de agosto, solicitando 300 euros por adelantado como reserva. «Estoy alucinando, no solo por ver mi vivienda expuesta, sino por la cantidad de personas que han podido ser estafadas», afirma la dueña de este piso en Matalascañas, quien teme que varias personas hayan podido caer en la trampa.