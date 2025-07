Hasta 2.000 euros de multa: esta es la sanción por fumar en estas playas de Huelva

La imagen es familiar para cualquier bañista: un agradable día de playa que se ve enturbiado por el humo del tabaco del vecino de sombrilla o, peor aún, por las colillas que salpican la arena como un residuo casi imposible de eliminar. Para atajar este doble problema –de convivencia y medioambiental–, la Junta de Andalucía impulsa desde hace años la Red de Playas y Piscinas sin Humo, una iniciativa a la que se han adherido voluntariamente varios municipios onubenses. En la provincia, cuatro arenales ostentan este distintivo que, en teoría, prohíbe fumar. Sin embargo, la realidad sobre las sanciones es muy diferente a lo que cabría esperar.

La campaña regional establece un marco que permite a los ayuntamientos imponer multas de hasta 2.000 euros a quienes incumplan la norma en estas zonas. Las playas de Huelva incluidas en esta red son la de Isla Canela en Ayamonte, un tramo de la playa Central de Isla Cristina, la playa urbana del Albergue en Punta Umbría y un sector de la playa de La Antilla, en Lepe. Sobre el papel, en todas ellas está prohibido fumar. En la práctica, la potestad de multar recae en los consistorios, y la mayoría ha optado por la concienciación en lugar de la sanción.

Desde el Ayuntamiento de Punta Umbría aclaran la situación en su playa del Albergue, con bandera azul. Allí, se «aconseja que no se fume, pero no está prohibido», por lo que «no existen multas al respecto, es una recomendación». Una filosofía similar se aplica en Isla Cristina, en el tramo de la playa de la Casita Azul. Fuentes municipales confirman que, aunque la playa tiene el distintivo, «sanción no hay», ya que la campaña está «más encaminada a la concienciación» y no se sienten «autorizados para sancionar en ese sentido».

El Ayuntamiento de Lepe reparte conos cenicero para que las colillas no se queden en la arena ayto.lepe

En Lepe, la situación es parecida. El consistorio informa que no está prohibido fumar, sino que se recomienda no hacerlo, hasta el punto de que se reparten conos para depositar las colillas y evitar que ensucien la arena. Sí existe una «zona de 100 metros libre de humo en la zona central de La Antilla», pero de nuevo, bajo la premisa de la recomendación. Mientras, Ayamonte confirma que la playa de Isla Canela es un espacio sin humo, siguiendo la adhesión al programa.

Otros municipios costeros de Huelva han optado por no regular o por soluciones intermedias. En la capital, la playa de El Espigón no prohíbe fumar, pero cuenta con una zona acotada como libre de humo a la que se accede por la pasarela número 4. En cambio, en enclaves tan concurridos como Matalascañas (Almonte), Islantilla (gestionada por Lepe e Isla Cristina), Mazagón o la playa del Parador (entre Moguer y Palos de la Frontera), no existe ninguna prohibición ni limitación específica al respecto. Por lo tanto, aunque la normativa andaluza abre la puerta a multas contundentes, la realidad en las playas de Huelva es que apelar a la responsabilidad individual es, por ahora, la única medida en vigor.