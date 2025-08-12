Huelva contará con tres tronos reales, identificativos y singulares, para sus Reyes Magos: convocado el concurso de ideas con premio de 20.000 euros

El Ayuntamiento de Huelva ha convocado un concurso de ideas para el diseño de los tronos reales de la Cabalgata de Reyes Magos. Con la publicación de las bases, los interesados tienen hasta el próximo 9 de septiembre para presentar unas propuestas destinadas, como explica el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, «a que Huelva cuente con tres tronos reales, identificativos y singulares de la ciudad que, por su significado simbólico y ceremonial, se encumbren como las piezas más importantes de la Cabalgata, permaneciendo durante varios años, para convertirse en seña de identidad de la Navidad en la capital onubense».

De esta forma, continúa aclarando el edil «aunque el resto de carrozas varíen cada año para seguir sorprendiendo a los onubenses, las carrozas reales y sus tronos se constituirán como un legado duradero en el tiempo, que represente a la ciudad diferenciándola de las demás, reflejando los valores y creencias de la sociedad onubense respecto a una gran tradición en Huelva, que se remonta al año 1922».

Concurso de ideas

Se convoca por tanto un concurso de ideas destinado a buscar la mejor idea para el diseño de las tres carrozas de SS.MM. los Reyes Magos (Melchor, Gaspar y Baltasar) decoradas acorde con la celebración navideña, dando vistosidad al desfile y favoreciendo el disfrute y entretenimiento de los más pequeños y del público asistente. Unos tronos reales dotados de la espectacularidad que corresponde a dichas carrozas, resaltando sobre el resto, y con vocación de permanencia para la ciudad para permitir la identificación de la ciudadanía con ellas, al usarlas durante varios años.

Con esta iniciativa, el equipo de Gobierno pretende «captar el talento y ponerlo al servicio de una propuesta de calidad encaminada hacia el mejor resultado posible» ha dicho Nacho Molina.

El concurso de ideas, cuyas bases ya pueden consultar los interesados en este enlace , persigue el diseño y posterior construcción de los tres tronos reales que conforman la Cabalgata de Reyes Magos de la ciudad de Huelva, para evaluar las mejores soluciones de construcción y diseño, en función de su viabilidad técnica y económica.

Al concursante ganador se le otorgará premio en metálico, por importe de 20.000 euros. Posteriormente, el Ayuntamiento de Huelva adjudicará el correspondiente contrato de servicios al autor de la propuesta ganadora mediante un procedimiento de contratación negociado sin publicidad.

Se busca el diseño de tres carrozas, un trono para cada uno de los Reyes Magos, con la intención de poder estrenarlos en la Cabalgata de Reyes Magos 2026, para que se convierta en una obra de arte en movimiento de modo que proyecte fantasía ilusión y magia y eleve la majestuosidad de la referida Cabalgata. Los tres tronos deberán tener un mismo hilo principal o conductor, que los relacione e identifique con la ciudad de Huelva, de modo que se reconozcan como propios y destaquen por su originalidad, estética uniforme e identificación por el público de la temática elegida, con integración de elementos y/o temáticas navideñas.